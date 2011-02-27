"لازلو سوچک" در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: تیراندازان این روزها تمرینات خود را به صورت منظم و روزانه انجام می‌دهند تا بتوانند خود را برای حضور در مسابقات جام جهانی استرالیا آماده کنند. امیدوارم روادید تیم را به موقع بدهند . حضور در این مسابقات از هر نظر برای ما اهمیت دارد چون دراین رقابت‌ها سهمیه المپیک توزیع می شود.

وی افزود: جام جهانی سیدنی اولین مسابقه سال 2011 است که درآن سهمیه المپیک لندن توزیع می شود. اگر بتوانیم چند روز قبل از این مسابقات در این شهر تمرین کنیم بهتر است.

سرمربی تیم ملی تفنگ کشورمان خاطرنشان کرد: بزرگترین مشکل ما در این روزها نبود مهمات است. این مشکل می تواند در تمرین خوب تیراندازان تاثیر منفی بگذارد.

وی ادامه داد: تیراندازان تا به امروز یک سهمیه المپیک در بخش تفنگ گرفته اند اما پیش بینی می کنم یک تا دو سهمیه دیگر بگیرند. در خوش بینانه ترین شرایط نیز کسب سه سهمیه را هم پیش بینی می‌کنم.

"لازلو" در خصوص نتایج تیراندازان در مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان نیز گفت: رقابت‌های امسال لهستان بسیار خوب بود. این مسابقات سال آینده به شکل المپیک برگزار می شود و من حضور در این مسابقات را در برنامه‌های تیم قرار داده ام.

وی تصریح کرد: متاسفانه الهه احمدی به دلیل شرایط سنی دیگر نمی‌تواند تیم ما را در مسابقات المپیک دانشجویان جهان همراهی کند. ما باید به دنبال جایگزینی برای وی باشیم تا بتوانیم در این رقابت‌ها کسب مدال کنیم. البته تکرار مدال طلای طالبی در این رقابت‌ها تنها به حضور تیم چین بستگی دارد. هرچقدر تیم چین قویتر باشد کار ما سخت تر می شود.