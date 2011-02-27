کنسرت کودکان "ارف" با انجام حرکت های آیینی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت گروه موسیقی "ارف" در سه قسمت و بدون آنتراکت برگزار شد در بخش نخست این کنسرت همنوازی گیتار و پرکاشن اجرا شد و بخش دیگر این کنسرت به اجرای ارکستر و گروه کر کوچک که متشکل از کودکان بودند به رهبری علی جباری که خود یک نوجوانی 12 ساله است اختصاص داشت در این بخش قطعات "خوشحال و شاد و خندانیم"،"بازی صندلی"،"پیشی شیطون" و "گلهای آفتابگردان " به آهنگسازی و تنظیم مسعود نظر به روی صحنه رفت.

بخش پایانی کنسرت گروه موسیقی "ارف" به اجرای قطعه "سرزمین من" به رهبری مسعود نظر اختصاص داشت در این بخش ارکستر "ارف" به همراه حرکات موزون به سرپرستی هایده کیشی پور قطعات بومی و محلی مناطق مختلف ایران زمین را همراه با رقص محلی به نمایش گذاشتند و در این راستا موسیقی مناطقی چون مازندران، مشهد، شیراز، لرستان ، بوشهر و دست آخر تهران برگزار شد.

پس از پایان کنسرت علی جباری رهبر ارکستر و کر کوچک مسعود نظر میان خانواده خود که در سالن نشسته بودند آمد از همین رو در گپی کوتاه با این رهبر نوجوان ارکستر، از چگونگی آموزش موسیقی و کم و کیف فعالیت با مسعود نظر جویا شدیم و علی جباری با ذوق کودکانه ای که در چشمان او موج می زد پاسخ داد : از هفت سالگی آموزش موسیقی را آغاز کردم و پس از طی کردن مراحل مقدماتی و آشنایی با سازهای بلز و فلوت ریکوردر دوره آموزش موسیقی را به پایان رساندم و بعد ویولن را به عنوان ساز تخصصی انتخاب کردم و پس از آن آموزش رهبری و کار در ارکستر را نزد استادم مسعود نظر آغاز کرد و تا حالا 5 بار ارکستر کوچک گروه ارف را به عهده داشتم.

یکی از ویژگی های این رهبر نوجوان ارکستر کوچک "ارف" این بود که حین رهبری ارکستر، با گروه کر کودکان هنگام اجرا همراه بود به همین دلیل از جباری درباره رهبری ارکستر کودکان و نوجوانان هم سن و سال او پرسیدم و این رهبر کوچک گفت : درارکستر من و دوستانم به صحبت های آقای نظر گوش می کنیم و اگر یک اجرایی خوب می شود نتیجه هماهنگی اعضای گروه است و من سعی می کنم هماهنگی گروه را انجام دهم و جلوگیری از بوجود آمدن اشتباهات را کنترل کنم.

در حاشیه

- در ارکسترهایی که ویژه کودکان اجرا می شود از فضا سازی و رنگ و لعاب کودکانه در چیدمان صحنه استفاده می شود اما در این اجرا خبری از رنگ و نقش ویژه کنسرت کودکان نبود و برای اجرای هر قطعه فقط تصاویر پخش می شد.

- اجازه ورود خوراکی در سالن هایی که اجراهای رسمی در آن برگزار می شود ممنوع است اما عصر روز گذشته یکی از والدین برای کودکان خود که برای اجرای کنسرت آمده بودند پیتزای خانواده تهیه کرده بود و حین اجرای کنسرت پیتزا میل می کردند.