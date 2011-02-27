احتمال نشست بلوار آئینه خانه در حین حفاری تونل متروی اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، یکی از کارشناسان سازمان قطار شهری و یکی از مهندسین پیمانکار در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: دستگاه تی بی ام در حال حاضر مشغول حفاری زمین در این قسمت است.

ورقهای آهنی در کف خیابان

وی که نخواست نامش فاش شود در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "علت نصب ورق‌های آهنی در کف خیابان چیست" اظهار داشت: به سبب اینکه دستگاه تی بی ام اکنون در این نقطه مشغول حفاری است و از طرف دیگر وسائل نقلیه نیز از این محل در حال تردد هستند این ورق‌ها را در این محل قرار داده‌ایم.

این کارشناس در ادامه در پاسخ به اینکه " شما علت نشست زمین در چند روز پیش مقابل رمپ سی و سه پل را در چه می‌دانید" اظهار داشت: در حال حاضر تاج تونل مترو با سطح زمین نزدیک به 11 و نیم متر فاصله دارد و اگر قرار بود زمین نشست کند به طور قطع باید تاثیر آن را در تونل مترو نیز شاهد بودیم که چنین چیزی نبود.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز این ورق‌های آهنی را صرفا جهت احتیاط به این محل آورده‌ایم تا اتفاق پس از حفاری زمین و سگمنت گذاری آنها برداشته شود.

بر اساس مشاهدات خبرنگار مهر شامگاه گذشته ساعت 1:30 دقیقه بامداد و به گفته مسئولین در زمان حفاری زمین توسط دستگاه (تی بی ام) دو نیروی خدماتی و کارگر در مقابل سی و سه پل (بلوار آئینه خانه) حضور داشتند و پیش بینی احتمالی ریزش زمین در این نقطه شده بود.

همچنین در پی بازدید این محل صبح امروز(شنبه) توسط خبرنگار مهر تنها ورق‌های آهنی در بستر خیابان وجود داشت.

به گزارش مهر، بعد از ظهر روز دوشنبه هفته گذشته محدوده عملیاتی تونل شرقی مترو اصفهان در فاصله کمتر از 10 متری رمپ جنوبی سی و سه پل فرونشست که این موضوع زمینه نگرانی بسیاری از دوست‌داران میراث فرهنگی را به همراه داشت.

در حال حاضر دستگاه تی بی ام مشغول حفاری تونل شرقی متروی اصفهان است که این دستگاه در نزدیک به دو سال پیش بنا به دلایل نا مشخصی از مسیر اصلی خود منحرف شد و به سبب بروز مشکل در کاترهد دستگاه از ادامه فعالیت بازماند.

پس از تعمیر کاترهد دستگاه تی بی ام توسط کارشناسان این دستگاه فعالیت مجدد خود را آغاز کرد که پس از چهار رینگ حرکت شاهد نشست زمین در پانزده متری رمپ سی و سه پل بودیم که البته به گفته برخی از کارشناسان میراث فرهنگی این بخش نیز جزء رمپ به شمار می رود.

در حال حاضر دستگاه (تی بی ام) در حداکثر بیست متری رمپ پل تاریخی سی و سه پل در حال حفاری زمین است و مسئولین نیز جهت احتیاط ورقهای آهنی را در این محل قرار گذاشته اند ضمن اینکه حتمال نشست بلوار آئینه خانه در حین حفاری تونل مترو نیز از سوی کارشناسان مطرح شده است.

تونل شرقی متروی اصفهان قرار است پس از کمی انحراف از مسیر اصلی خود پس از گذر از زیر هتل سویت مسیر خود را ادامه دهد.