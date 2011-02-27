به گزارش خبرنگار مهر، برای نخستین بار ستاد دیه استان تهران با همکاری خیرین و نیکوکاران و با مشارکت کانون اصلاح و تربیت تهران نخستین جشنواره بچه‌های شهرزیبا را با هدف آزادی کودکان و نوجوانان زیر 18 سال که به جرم جرایم غیرعمد در در این کانون می‌باشند از 14 تا 20 اسفند ماه در محل کانون اصلاح و تربیت تهران برگزار می‌کند.

براساس این گزارش مبالغ جمع‌آوری شده در این جشنواره به منظور آزاد نمودن مددجویان که غیرعمد و ناآگاهانه مرتکب خلاف شده و تعمدی در انجام اعمال خلافکارانه نداشتند هزینه می‌شود.

برگزاری نمایشگاه و بازارچه خیریه با ارایه آثار هنری و صنایع دستی تولید شده توسط کودکان و نوجوانان کانون و همچنین آثار هنرمندان هنرهای تجسمی کشور همراه با اجرای جنگ شبانه با حضور هنرمندان شاخص و چهره‌های مطرح فرهنگی و هنری کشور در روزهای یاد شده از ساعت 14 الی 21 برگزار می‌شود.

همچنین شماره حساب 93/32323222 جام بانک ملت شعبه فردوسی شمالی به نام ستاد مردمی دیه استان تهران به منظور دریافت کمک‌های مردمی به این کودکان اختصاص یافته است.

جشنواره بچه‌های شهرزیبا تلاش می‌کند تا با جمع‌آوری دیه برای آزادی کودکان و نوجوانان دربندی که می‌توانند سال نو را در کنار خانواده خود باشند طعم آزادی را به این کودکان بچشاند.

آدرس کانون اصلاح و تربیت تهران به نشانی: شهرزیبا، میدان الغدیر، خیابان کانون بوده که این جشنواره از تاریخ 14 لغایت 20 اسفندماه در این مکان برگزار می‌شود.