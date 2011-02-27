همکاری موسسات وابسته به سازمان تبلیغات ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت الاسلام حمید عظیمی صبح یکشنبه در جلسه مشترک با موسسات پنجگانه وابسته به این سازمان افزود: برگزاری جلسات مشترک با مسئولان سازمان تبلیغات، دارالقرآن، حوزه هنری، خبرگزاری مهر، موسسه تبیان و کتابشهر می تواند ضمن آشنایی و افزایش سطح تعاملات، موجب افزایش سطح کارآمدی هریک از واحدهای مربوطه گردد.

وی با بیان اینکه خیلی از موسسات زیرمجموعه سازمان از یکدیگر جدا بوده و همکاری و تعامل مناسبی با هم ندارند تصریح کرد: برگزاری و ادامه این جلسات مشترک می تواند الگو و راهکار مناسبی برای سراسر کشور باشد.

عظیمی با بیان اینکه سازمان تبلیغات و موسسات یاد شده از ظرفیت یکدیگر به خوبی بهره مند نشده اند نسبت به افزایش سطح همکاری و رفع مشکلات هریک از واحدهای مذکور اعلام آمادگی کرد.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه رسیدن به قله چشم انداز 20 ساله نظام در حوزه فرهنگ نیازمند استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود در این حوزه است اظهار داشت: امروزه اقتدار فرهنگی بالاتر از اقتدار نظامی است و باید در این حوزه کارهای بیشتری انجام شود.

وی با اشاره به تحولات امروز منطقه و بیداری اسلامی جهان عرب تصریح کرد: تمام تحولات موجود بعد از عنایات الهی، در سایه اقتدار و تاثیرات فرهنگی انقلاب اسلامی میسر شده است.

عظیمی با بیان اینکه نخستین موضوع مورد بحث در قانون پنجم نیز حوزه فرهنگ است گفت: متاسفانه تاکنون مسئول و متولی مهندسی فرهنگی در کشور مشخص نشده و تمام دستگاه های متولی در این حوزه نمی توانند از توان و ظرفیتهای همدیگر بهره برداری کنند.

آموزش 50 هزار نفر در نهضت قرآن آموزی در آذربایجان شرقی

حجت الاسلام میکائیل اسکندری، مسئول دارالقرآن سازمان تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه از تحت پوشش قرار گرفتن 50 هزار نفر در طرح ریشه کنی بیسوادی قرآنی در استان خبر داد.

وی تصریح کرد : طرح ریشه کنی بیسوادی قرآنی از ابتدای برنامه چهارم آغاز شده است.

اسکندری با بیان اینکه دارالقرآن سازمان تبلیغات متولی قرآنی در سراسر کشور است اضافه کرد: صدور مجوز و شناسایی موسسات و خانه های قرآنی، آموزش روخوانی، روانخوانی، صوت و لحن، تفسیر و ترجمه، چاپ و نشر قرآن به صورت انحصاری در اختیار این مجموعه قرار دارد.

به گفتعه وی، دارالقرآن سازمان تبلیغات وظیفه هدایت، حمایت و ‌نظارت بر فعالیتهای قرآنی را بر عهده دارد.

وی اظهار داشت: 67 موسسه قرآنی در شهرها و 83 خانه قرآنی در روستاهای آذربایجان شرقی فعالیت دارند.

اسکندری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت مدارس صدرا در آذربایجان شرقی افزود: هم اکنون دو مدرسه دخترانه و پنج مدرسه پسرانه صدرا در استان فعالیت دارند.

به گفته وی، مدارس صدرا در شهرستانهای آذرشهر، بناب، مرند، جلفا و تبریز وظیفه تربیت نیروها و مدیران آینده نظام در این خطه از میهن اسلامی را بر عهده دارند.

سایت تبیان به 60 درصد اهداف خود رسیده است

امیرمحمد مجتهدی، مسئول موسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان در آذرابیجان شرقی نیز در این جلسه گفت: با توجه به اهداف ترسیم شده در این مجموعه، سایت تبیان به 60 درصد اهداف خود رسیده است.

وی افزود: راه اندازی شبکه ملی، کاربر ملی و محتوای ملی مهمترین هدف و اولویت سایت تبیان است.

مجتهدی شبکه ملی را راه اندازی شبکه اینترانت در کشور خواند و گفت: شبکه ملی، شبکه ای رایگان است که با هدف تهیه و ارائه محیطهای امن و اخلاقی اینترنتی با وجود 300 سایت در زمینه های مختلف فعالیت می کند.

وی، تجمیع اطلاعات اینترنتی در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی و ... را مهمترین هدف محتوای ملی خواند و افزود: در بخش کاربران ملی نیز هدف اصلی امکان استفاده تمام کاربران داخل کشور از امکانات این سایت است.

مجتهدی گفت: سایت تبیان در تبریز فعال بوده و شهرهای مراغه و اهر نیز به زودی راه اندازی می شوند.

به گفته وی، این سایت در استان روزانه 1000 بازدید دارد.

اسد بابائی، مسئول روابط عمومی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: لازم است تا برای رسیدن به اهداف متعالی نظام در حوزه فرهنگ دینی، از ظرفیتهای تمام موسسات سازمان استفاده بهینه شود.

وی افزود: متاسفانه به دلیل ناهماهنگی بین مدیران قبلی، از ظرفیت های موسسات موجود استفاده بهینه نشده است.

بابائی گفت: سازمان تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با ابداع این جلسه مشترک، آمادگی خود را برای حمایت و همکاری با موسسات یاد شده اعلام می دارد.

مهرداد خوشکار مقدم، سرپرست خبرگزاری مهر در آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از فعالیت این رسانه، آخرین وضعیت این خبرگزاری در استان را تشریح کرد.