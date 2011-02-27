اختصاص 300 میلیارد ریال جهت ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی البرز

نعمت الله خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، با بیان اینکه هزینه نوسازی هر هکتار بافت فرسوده بالغ بر 10 میلیارد تومان برآورد می شود، افزود: اگرچه آمار رسمی مساحت بافتهای فرسوده شهر کرج را 680 هکتار روایت می کنند اما به جرات می توان گفت؛ حجم بافتهای فرسوده کلانشهر کرج نزدیک به یکهزار و صد هکتار است و این رقم در سایه ساخت و سازهای بی کیفیت و غیر استاندارد لحظه به لحظه در حال افزایش است.

وی از بافت فرسوده به عنوان معضلی چند وجهی یاد کرد و گفت: با تخریب و نوسازی هر ملک در محدوده بافتهای فرسوده، بخشی از فضای شهر به چرخه مجدد حیات باز می گردد و در مرور زمان مشکلات فرهنگی و اجتماعی یک محله توامان با نوسازی خانه های فرسوده از آن محل رخت بر می بندد.



زیرساختهای شهری قبل از ساخت واحد مسکونی فراهم شود



این مسئول البرز در بخش دیگری از سخنانش به دغدغه های استاندار البرز مبنی بر توقف ساخت و سازهای غیر مجاز ولو گذاشتن یک آجر روی آجر اشاره کرد و بیان داشت: روح حاکم بر نوسازی بافتهای فرسوده حفظ انظباط عمرانی در ساخت و سازهای شهری است و تامین زیرساختها قبل از انجام هرگونه شهرک و آپارتمان سازی را مد نظر دارد.

خلیلی با انتقاد از سیاستهای انقباضی شهرداری های استان البرز در قبال نوسازی بافتهای فرسوده خاطر نشان کرد: در حالی که دولت خدمتگزار بالغ بر 300 میلیارد ریال جهت نوسازی بافتهای فرسوده استان البرز اختصاص داده است اما این رقم صرفا در اختیار شهرداری هایی قرار می گیرد که حداقل کار تعیین محدوده بافتهای فرسوده را انجام داده باشند.

به گفته وی، شهرداری های استان البرز با هماهنگی شرکت عمران و مسکن سازان استان البرز باید نسبت به تعیین محدوده بافتهای فرسوده در قدم اول و انجام مطالعات نوسازی بافتهای فرسوده در گام بعد اقدام کنند که تا کنون تنها شهر کرج به وظیفه خود عمل کرده است.

این مسئول با اشاره به انواع وام و تسهیلات یارانه ای که دولت در محدوده بافتهای فرسوده ارائه می کند، اذعان داشت: تا زمانی که شوراهای اسلامی و شهرداریها نسبت به تعیین محدوده و انجام مطالعات بافتهای فرسوده اقدام نکنند عملا مسیر بهره مندی شهروندان به وام نوسازی بافتهای فرسوده مسدود است و وظیفه پاسخگویی هم بر دوش کسانی است که در این زمینه کم کاری می کنند.

تشکیل کمیته تخصصی ارزیابی راهکارهای نوسازی

خلیلی در بخش دیگری از سخنانش از تشکیل کمیته تخصصی ارزیابی راهکارهای نوسازی بافتهای فرسوده استان البرز در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: دفتر فنی استانداری البرز، سازمان عمران و نوسازی شهرداری کرج، اداره کل مسکن و شهرسازی، شرکت عمران و مسکن سازان و... از جمله ارکان تشکیل دهنده این کمیته تخصصی هستند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر شرح وظایف و جایگاه قانونی این کمیته اظهار داشت: این کمیته بر اساس نیازهای موجود جهت سرعت بخشی به نوسازی بافتهای فرسوده استان البرز شکل می گیرد و مرکز فعالیتهای آن دفتر فنی استانداری البرز خواهد بود.

خلیلی اضافه کرد: همانطور که از نام کمیته بر می آید، مشکلات روند نوسازی به صورت تخصصی و کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و راهکارهای تسریع این روند نیز بررسی خواهد شد.