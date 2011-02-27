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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۱۸

مخالفان نژادپرستی در بیت المقدس تظاهرات کردند

مخالفان نژادپرستی در بیت المقدس تظاهرات کردند

فعالان فلسطینی و یهودی در اعتراض به کشته‌ شدن یک مرد فلسطینی به دست شهرک‌نشینان اسرائیلی و ممنوعیت فروش یا اجاره خانه به فلسطینیان تظاهرات نمودند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "حسام الرویدی" جوان 24 ساله فلسطینی بود که دو هفته پیش هنگام بازگشت از محل کارش به خانه، مورد حمله شهرک ‌نشینان افراطی یهودی قرار گرفت.
 
"حسام الرویدی" و سه فلسطینی دیگر در این حمله با ضربات چاقو زخمی شدند، اما حسام که به شدت مجروح شده بود بعد از انتقال به بیمارستان به علت شدت جراحات وارد شده جان سپرد.
 
تظاهرات کنندگان در این اعتراض گسترش نژادپرستی در سرزمین های اشغالی را محکوم کردند و خواستار استعفای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم و آویگدور لیبرمن وزیر خارجه تندروی اسرائیل که متهم به ترویج نژادپرستی است، شدند. 

کد مطلب 1262405

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