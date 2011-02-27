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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۴۱

یورگن کلوپ:

198 کشور پیروزی ما بر بایرن را دیدند

198 کشور پیروزی ما بر بایرن را دیدند

سرمربی تیم فوتبال بروسیا دورتموند از پیروزی بر بایرن مونیخ به عنوان روز بزرگ تیمش یاد کرد و گفت که مردم 198 کشور جهان عملکرد تیمش را دیده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال دورتموند شنبه شب پس از 20 سال موفق شد بایرن مونیخ را در ورزشگاه خانگی‌اش دهد.

یورگن کلوپ در این خصوص اظهار داشت: از این بهتر نمی شد. این یک روز بزرگ برای تیم ما بود چرا که مردم 198 کشور جهان بازی تیم ما را به طور مستقیم تماشا کردند. ما می خواستیم مقابل بایرن یک بازی فوق العاده را به نمایش بگذاریم که موفق به انجام این کار شدیم.

وی افزود: از صمیم قلب خوشحالم. دورتموند 20 سال بود که بایرن را در زمین این تیم نبرده بود. آن زمان، سباستین کهل (کاپیتان دورتموند) یک پسر بچه 11 ساله بود و بقیه بازیکنان ما هم شیرخواره بودند.

کد مطلب 1262407

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