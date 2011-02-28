۹ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۰۱

دردسرهای دنیای مجازی/

کلاهبرداری عجیب آنلاین از مرد آمریکایی/ 200هزار دلار هدیه به زنی که تنها رویا بود!

یک مرد فریب خورده آمریکایی که به مدت دو سال و نیم بر روی شبکه های اجتماعی با آواتار زن رویاهای خود ملاقات می کرد پس از پرداخت 200 هزار دلار به نامزدش فهمید که این زن وجود خارجی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این یک داستان عجیب و واقعی از کلاهبرداریهای آنلاین است که در آمریکا رخ داده است.

داستان از آنجا آغاز می شود که یک مرد 48 ساله ساکن شیکاگو در ایلینویز با مراجعه به پلیس اعلام کرد که نامزدش را گم کرده است. وی خاطر نشان کرد که هرگز نامزدش را در دنیای واقعی ملاقات نکرده است اما به مدت دو سال و نیم آواتار وی را در شبکه های اجتماعی می دیده است و در این مدت فهمیده که وی همان زن رویاهایش است، به همین دلیل در این مدت در مجموع 200 هزار دلار به این حسابهای بانکی این زن در انگلیس، آمریکا، نیجریه، مالزی و ... به صورت هدیه واریز کرده است. غافل از اینکه زن رویاهای این مرد فریب خورده واقعاً تنها در رویا بوده و هرگز وجود خارجی نداشته است.

به این ترتیب پلیس شیکاگو تحقیقات خود را آغاز کرد. به گفته مرد، نامزدش از چند روز قبل در لندن ناپدید شده است.

براساس گزارش زئوس نیوز، مرد 48 ساله آمریکایی سپس تصویری از یک کارت هویت متعلق به زن را به پلیس نشان داد که آنها وجود وی را تائید کنند اما پلیس متوجه شد که کارت هویت درواقع یک رونوشت از یک گواهینامه مربوط به فلوریدا است.

به گفته پلیس، مرد پس از اینکه متوجه شد فریب یک آواتار و یک کلاهبرداری آنلاین را خورده همچنان از قبول این واقعیت سر باز زده است.

