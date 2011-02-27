به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا دادبود صبح یکشنبه در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان اظهار داشت: ضرورت دارد مدیران ادارات مرتبط با برنامه ریزی و تدبیر، ضمن انجام اقدامات برای رفع خطرها، تمهیدات لازم را برای کاهش خسارت به هنگام بروز بحران اتخاذ کنند.

معاون امور عمرانی استانداری و قائم مقام شورای هماهنگی مدیریت بحران استان گلستان گفت: حفظ آمادگی ادارات و نهادهای استان برای مقابله با بحران های احتمالی ضروری است.

قائم مقام شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت پیگیری از مرکز به جهت جذب اعتبارات تاکید کرد و افزود: هیچگونه کم کاری در این زمینه پذیرفته نیست.

وی با اشاره به آتش سوزی چند ماه گذشته جنگل های استان گلستان و نقش نیروهای مردمی در مهار آنها گفت: مهمترین حافظان عرصه ها مردم بوده و تشکیل گروه های یاریگر مردمی جهت حفاظت از طبیعت، ضرورت دارد.

دادبود همچنین با اشاره به مزایای طرح بسیج بیمه همگانی گفت: ضرورت دارد فرهنگ سازی لازم جهت استقبال بیش از پیش از بیمه مذکور که با مبلغی ناچیز، حوادث و بلایای 10گانه همچون سیل، طوفان، آتش سوزی، زلزله و ..، را در بر می گیرد صورت پذیرد.