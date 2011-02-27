150 دانش آموز استثنایی قم نیاز شدید مالی و درمانی دارند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، ضرغام قنبری شامگاه شنبه در هشتمین جلسه شورای آموزش و پرورش قم که در تالار امام رضا(ع) استانداری قم برگزار شد، بیان داشت: در حال حاضر یک هزار و 500 نفر دانش آموز استثنایی در 18 مدرسه استان قم تحت پوشش بیمه پایهای هستند ولی برخی آنها از لحاظ بیمه تکمیلی هنوز تحت پوشش کامل قرار نگرفتهاند.
وی با اشاره به اینکه از این تعداد حدود 700 نفر آنها از لحاظ مالی با مشکلاتی مواجه هستند اظهار داشت: 150 نفر از این افراد نیز وضعیت درمانی و مالی شدیدتری نسبت به دیگر دانش آموز استثنایی دارند که خانوادههایشان را با مشکل مواجه کرده است و هزینههای هنگفتی برای درمان این فرزندشان پرداخت میکنند.
رئیس مدارس استثنایی قم میانگین هزینه نگهداری این دانش آموزان را بین 300 تا 400 هزار تومان در ماه عنوان کرد و گفت: برخی از خانواده از عهده تأمین مخارج دانش آموزانشان بر نمیآیند.
وی در ادامه اضافه کرد: با وجود اینکه دانش آموزان بیمه پایهای هستند ولی هزینه تکمیلی در دارو و درمان ندارند و اگر بتوانیم روند ثابتی را برای آنها اتخاذ کنیم و این دانش آموزان بیمه تکمیلی شوند کمک فراوانی به شرایط و وضعیت موجود آنها خواهد شد.
وی ادامه داد: تمام این موارد دغدغه خاطر خانوادههای دانش آموزان استثنایی است با توجه به نبود اعتبار کافی لازم است تصمیمی برای انجام بیمه تکمیلی این دانش آموزان انجام شود تا شرایط آنها حدودی بهتر شود.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مدارس استثنایی قم با بیان اینکه 700 نفر از دانش آموزان استثنایی استان نیاز مالی و حمایتی دارند، وضعیت 150 نفر از این دانش آموزان را از لحاظ مالی و درمانی بسیار دشوار عنوان کرد.
