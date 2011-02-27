ابوالقاسم سیف الهی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: وضعیت کشتارگاه کرمان نیاز به رسیدگی دارد و با برآوردی که شهرداری داشته برای تعمیرات اساسی در کشتارگاه فعلی نیاز به 1.5میلیارد تومان داریم.

وی تصریح کرد: محل فعلی کشتارگاه بدلیل بدهی سرمایه گذار در اختیار بانک ملت است و شهرداری کرمان هر ماه بابت اجاره 12میلیون تومان به بانک پرداخت می کند.

وی با اشاره به اینکه با مصوبه شورای شهر و با تایید همه مراجع زیربط نظیر کشتارگاه به محل فعلی خود انتقال یافته است گفت: این کشتارگاه سالیانه 180میلیون تومان درآمد و 1.5میلیارد تومان هزینه برای شهرداری دارد و برای اصلاح و تعمیرات آن در این مقطع از زمان حدود 1.5میلیارد تومان نیاز دارد.

وی یادآورشد: این مبلغ فقط برای حل مشکلاتی چون وضعیت فاضلاب و سردخانه ها در کشتارگاه فعلی کفایت می کند درحالیکه فاصله زیاد آن با شهر کرمان و جاده پرترافیک همچنان پابرجاست که مشکلات کشتارگاه را کماکان پابرجا باقی می گذارد.

شهردار کرمان ادامه داد: از آنجا که برای احداث کشتارگاه جدید سه میلیارد تومان اعتبار نیاز است شهرداری کرمان با همکاری شورای شهر تنها توان هزینه کرد یک سوم این مبلغ را داراست و به نظر می رسد دو سوم باقیمانده بایستی از محل اعتبارات دولتی و یا با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از تسهیلات دولتی امکان پذیر باشد.

وی تاکید کرد: شهرداری کرمان برای احداث کشتارگاه جدید 500 میلیون تومان هزینه مطالعاتی در بودجه خود پیش بینی کرده است و مشاور این طرح در حال انجام فاز مطالعاتی است.

سیف الهی خاطر نشان کرد: کشتارگاه جدید را می توان طی دو فاز احداث کرد و خوشبختانه ذبح دام و تهیه گوشت در این کشتارگاه صنعتی بهداشتی و شرعی است و مشکلی خاصی در این بابت نداریم.

وی افزود: با توجه به اینکه شهرداری سالانه 1.5میلیارد تومان در این کشتارگاه هزینه می کند و درآمد 180میلیون تومانی آن کفاف هزینه ها را نمی دهد لازم است که مسئولان استان در خصوص تعین تکلیف وضعیت کشتارگاه تصمیمات جدیدی اتخاذ کنند.