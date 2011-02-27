محمد بحرینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: سیاست ریشه کنی بی سوادی در استان کرمان با جدیت در حال پیگیری است و در همین راستا تاکنون بی سوادی در شش شهرستان استان کرمان کاملا محو شده است.

وی ادامه داد: زرند، کرمان، شهربابک، راور، بردسیر و سیرجان هم اکنون در این خصوص پیشتاز هستند و با برنامه ریزی های صورت گرفته این روند در سایر شهرستانها ادامه دارد.

بحرینی افزود: یکی از مهمترین طرحهای سواد آموزی ریشه کنی بی سوادی در روستاها است که در این زمینه در سال جاری 603 روستای استان کرمان جشن پایان بی سوادی را برگزار کردند و این روند همچنان ادامه دارد.

وی گفت: این درحالی است که سال گذشته نیز این جشن در 455 روستای کرمان برگزار شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که جشن پایان بی سوادی در تمامی شهرستانهای کرمان تاپایان سال 92 برگزار شود.

