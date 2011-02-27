ادامه اعتراضات مردمی در دارالبیضا/پادشاه وعده اصلاحات داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مردم مغرب که 20 فوریه (اول اسفند) به تاسی از قیام تونس، مصر، لیبی، بحرین و دیگر کشورهای عربی تظاهرات ضد حکومتی خود را آغاز کردند روز گذشته اعتراضات خود را از سر گرفتند.

در این تظاهرات که از ساعت 3 بعد از ظهر به وقت گرینویچ و در دارالبیضا آغاز شد هزاران شهروند معترض مغربی حضور داشتند.

این تظاهرات تحت محاصره امنیتی شدید برگزار شد. معترضین با سر دادن شعارهایی اصلاحات فوری سیاسی و تدوین قانون اساسی جدید را خواستار شدند.

مردم مغرب اعلام کرده اند که خواهان دموکراسی، انحلال دولت و پارلمان، تشکیل دولت موقت، دستگاه قضایی مستقل، محاکمه مفسدان و رفع مشکل بیکاری جوانان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند.

پایگاه اینترنتی الجزیره نیز در این رابطه گزارش داد: "الطیب الشرقاوی" وزیر کشور مغرب روز پنجشنبه از مقامات این کشور خواسته بود تا اجازه برپایی تحصن و راهپیمایی مسالمت آمیز برای مطالبات و اصلاحات سیاسی صادر شود.

محمد ششم پادشاه مغرب نیز همچون علی عبدالله صالح و عبدالله بن عبدالعزیز و دیگر سران جهان عرب در راستای تلاش برای حفظ حکومت خود اعلام کرد که عزم خود را برای انجام اصلاحات در کشور جزم کرده است.