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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۴۷

تحولات مغرب/

ادامه اعتراضات مردمی در دارالبیضا/پادشاه وعده اصلاحات داد

ادامه اعتراضات مردمی در دارالبیضا/پادشاه وعده اصلاحات داد

ادامه اعتراضات مردمی در دارالبیضا و وعده پادشاه این کشور بر انجام اصلاحات ضروری از آخرین تحولات قیام مغرب به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مردم مغرب که 20 فوریه (اول اسفند) به تاسی از قیام تونس، مصر، لیبی، بحرین و دیگر کشورهای عربی تظاهرات ضد حکومتی خود را آغاز کردند روز گذشته اعتراضات خود را از سر گرفتند.

در این تظاهرات که از ساعت 3 بعد از ظهر به وقت گرینویچ و در دارالبیضا آغاز شد هزاران شهروند معترض مغربی حضور داشتند.

این تظاهرات تحت محاصره امنیتی شدید برگزار شد. معترضین با سر دادن شعارهایی اصلاحات فوری سیاسی و تدوین قانون اساسی جدید را خواستار شدند.

مردم مغرب اعلام کرده اند که خواهان دموکراسی، انحلال دولت و پارلمان، تشکیل دولت موقت، دستگاه قضایی مستقل، محاکمه مفسدان و رفع مشکل بیکاری جوانان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند.

پایگاه اینترنتی الجزیره نیز در این رابطه گزارش داد: "الطیب الشرقاوی" وزیر کشور مغرب روز پنجشنبه از مقامات این کشور خواسته بود تا اجازه برپایی تحصن و راهپیمایی مسالمت آمیز برای مطالبات و اصلاحات سیاسی صادر شود.

محمد ششم پادشاه مغرب نیز همچون علی عبدالله صالح و عبدالله بن عبدالعزیز و دیگر سران جهان عرب در راستای تلاش برای حفظ حکومت خود اعلام کرد که عزم خود را برای انجام اصلاحات در کشور جزم کرده است.

کد مطلب 1262416

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