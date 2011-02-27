250 درخواست تأسیس دانشگاه غیرانتفاعی/ تراکم درخواستها در 6 استان

غلامعلی نادری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: 295 موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در حال حاضر دارای مجوز قطعی هستند و نزدیک به 250 مورد نیز درخواست مجوز برای تأسیس دانشگاه غیرانتفاعی را دارند.

وی در پاسخ به اینکه این درخواستها طی چه دوره زمانی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه شده‌اند گفت: تعدادی از این درخواستها از سال 86 در وزارت علوم بوده و تعدادی از درخواستها نیز به مرور زمان به وزارت علوم ارائه شده‌اند.

مدیرکل دفتر آموزشهای آزاد وزارت علوم در پاسخ به اینکه تراکم درخواستهای مجوز برای تأسیس دانشگاه غیرانتفاعی مربوط به تأسیس دانشگاه غیرانتفاعی در کدام استانها است گفت: تراکم درخواستها مربوط به استانهایی است که از نظر دانشگاههای غیرانتفاعی اشباع شده‌اند و مربوط به استانهایی مانند مازندران، گیلان، خراسان رضوی، تهران، قزوین و اصفهان می‌شوند.

نادری در پاسخ به اینکه وزارت علوم چگونه برای 250 درخواست مجوز تأسیس دانشگاههای غیرانتفاعی تعیین تکلیف می‌کند به مهر گفت: این پرونده‌ها را نگه داشته‌ایم و اقدامی بر روی آنها انجام نداده‌ایم. منتظر هستیم طرح آمایش آموزش عالی بیرون بیاید تا تکلیف این درخواستها را نیز مشخص کنیم.