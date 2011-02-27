به گزارش خبرنگارمهر، بنابر اعلام سرپرست تیم فوتبال امید، هومن افاضلی به منظور بررسی وضعیت اسکان، زمین تمرین و ورزشگاه محل برگزاری دیدار برگشت تیم‌های قرقیزستان و ایران ظرف روزهای آینده عازم شهر بیشکک قرقیزستان خواهد شد.

پرهیزکاری در مورد زمان آغاز اردوی تیم امید برای دیدار با قرقیرستان نیز به خبرنگار مهر اظهار داشت: 22 بازیکن تیم امید از روز 13 اسفند وارد اردو خواهند شد و پس از یک جلسه تمرین روز 15 اسفند از طریق ارومچی عازم شهر بیشکک خواهند شد. البته سفر تیم فوتبال امید به قرقیزستان در صورتی انجام خواهد شد که با توجه به وضعیت نامساعد جوی قرقیزستان فیفا انجام این مسابقه را به تاخیر نیندازد.

سرپرست تیم امید همچنین اعلام کرد برای دیدار برگشت مقابل قرقیزستان احسان حاج صفی و کریم انصاری‌فرد دو ملی پوش تیم ملی بزرگسالان نیز به اردوی تیم امید دعوت خواهند شد.

دیدار برگشت تیم‌های فوتبال امید ایران و قرقیزستان در مرحله سوم مسابقات مقدماتی المپیک 2012 لندن روز 18 اسفند در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار خواهد شد.