231 مصوبه در دور سوم سفر هیئت دولت به کردستان پیشنهاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علیرضا شهبازی که از 14 تیرماه سال جاری به عنوان استاندار در کردستان فعالیت خود را آغاز کرده است همواره از حضور در نشستهای خبری و مصاحبه با خبرنگاران پرهیز می کرد و معتقد بود که باید ابتدا کار کرد و سپس به مردم توضیح داد.

وی در مدت بیش از هفت ماه استانداری در کردستان همواره از مصاحبه با خبرنگاران رسانه ملی پرهیز می کرد ولی بالاخره شب گذشته با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی با محوریت مسائل اقتصادی و سرمایه گذاری به بیان بخشی از فعالیت های انجام شده در استان پرداخت و وعده سفر سوم هیئت دولت به استان کردستان را نیز مطرح کرد.

صحبتهای استاندار کردستان با مطرح شدن سفر سوم هیئت دولت آغاز شد و در ادامه وی گریزی هم به وضعیت کنونی استان در حوزه های مختلف زده و آماری از وضعیت بهداشت و درمان، آموزش، اشتغال و سرمایه گذاری را نیز مطرح کرد.

231 مصوبه برای سفر سوم دولت در کردستان پیشنهاد شده است

استاندار کردستان در ابتدای این برنامه زنده تلویزیونی با اشاره به اینکه در دور سوم سفر هیئت دولت به استان کردستان 231 مصوبه پیشنهاد شده است و برای این تعداد مصوبه به 12 هزار و 638 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است، افزود: مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به کردستان هدیه ای نوروزی به مردم همیشه در صحنه استان کردستان است .

وی اظهار داشت: با توجه به ضرورت انجام کارهای فرهنگی در کردستان، رویکرد دولت در سفر سوم به استان یک رویکرد فرهنگی است که امیدورایم با اجرای مصوبات بتوانیم به اهداف خود در بخش فرهنگی استان برسیم .

شهبازی با اشاره به اینکه مشی و روش دولت، خدمتگزاری عاشقانه و صادقانه به مردم است، گفت: در این راستا باید در جهت توسعه طرح های عمرانی تلاش مضاعفی داشته باشیم تا بتوانیم عقب ماندگی های استان را که مربوط به قبل پیروزی انقلاب است، جبران کنیم .

وی به سفر اول هیئت دولت به کردستان اشاره کرد و افزود: این سفر 191 مصوبه داشت که بیشتر مصوبات دور اول به طور کامل انجام شده است .

استاندار کردستان خاطرنشان کرد: در سفر دوم هیئت دولت به کردستان 235 طرح به تصویب رسید که از این مصوبات 82 مصوبه به طور کامل انجام شده و 119 مصوبه در دست اقدام است و هم اکنون34 مصوبه نیز در حال پیگیری است .

روند اجرای مصوبات سفر مقام معظم رهبری به کردستان بسیار مطلوب است

استاندار کردستان با اشاره به سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به استان کردستان گفت: در حال حاضر روند اجرای پروژه های سفر مقام معظم رهبری به کردستان بسیار مطلوب است و با توجه به تلاش های صورت گرفته توسط مدیران استانی و کشوری بخش زیادی از این مصوبات اجرایی شده است.

شهبازی افزود: در سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به کردستان هزار و 168 پروژه در بخش های مختلف کشاورزی، صنعتی، عمرانی به تصویب رسید .

وی اعتبار تخصیص یافته برای این پروژه ها را 18 هزار و 170 میلیارد ریال عنوان کرد و بیان داشت: اعتبار تخصیص یافته در طول سال های 88، 89 و 90 برای انجام این پروژه ها هزینه خواهد شد که خوشبختانه تعهدات سالهای 88 و 89 تا حدود بسیاری عملیاتی شده است .

وی احداث 830 واحد مسکن محرومین برای افراد تحت پوشش کمیته امداد، 17 واحد مسکن محرومین برای افراد تحت پوشش بهزیستی را از جمله ای پروژه ها دانست و ادامه داد: همچنین از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری کشتارگاه صنعتی سنندج تکمیل و به بهره برداری رسید .

شهبازی از راه اندازی سامانه سد آزاد به عنوان یکی از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان اشاره کرد و گفت: با بهره برداری از این سامانه بخش زیادی از دشت های دهگلان و قروه از اراضی دیمی به آبی تغییر کاربری داده می شود .

وی آبرسانی به سقز و دیواندره، احداث دارالقرآن بین المللی، دانشکده علوم قرآنی، کتابخانه سنندج، کارخانه تولید دارو، کارخانه سیب زمینی، بستنی، تولید بتن سبک، راه اندازی مجتمع پرورش گاوشیری و مجتمع های مسکونی و تجاری را از دیگر پروژه های مصوب سفر معظم له به کردستان عنوان کرد .

شهبازی یادآور شد: امیدواریم با تلاش و تمهیدات مسئولین این پروژه ها در سال 90 به اتمام برسد.

ساخت 12 سد در کردستان در دست اقدام است

استاندار کردستان در ادامه صحبت های خود گفت: در راستای توسعه و پیشرفت هر چه بیشتر استان کردسنتان 12 سد در کردستان در دست اقدام است که در سال های آینده به بهره برداری خواهد رسید .

شهبازی یادآور شد: با بهره برداری از این سد ها شاهد تحولات اساسی در توسعه و پیشرفت استان به ویژه در بخش کشاورزی خواهیم بود .

وی با شاره به اینکه در حال حاضر22 سد در استان در دست مطالعه است، خاطر نشان کرد: تعداد سدهای استان در سال 84 فقط سه سد بود که هم اکنون این تعداد به 7 سد فعال افزایش یافته است که این مهم رونق چشمگیری در بخش کشاورزی و آبزی پروری استان ایجاد کرده است.

306 پزشک متخصص در کردستان فعالیت می کنند

استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنانش به توسعه بخش بهداشت و درمان در استان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی فقط 35 پزشک عمومی که بیشتر نیز خارجی بودند در کردستان فعالیت می کردند ولی این تعداد در حال حاضر به 750 پزشک و عمومی و 306 متخصص افزایش پیدا کرده است .

شهبازی همچنین نرخ باسوادی در کردستان در زمان پیروزی انقلاب اسلامی را 29 درصد اعلام کرد و گفت: این آمار با توجه به تلاش های مسئولان استان در سال 89 به 82 درصد افزایش پیدا کرده است و این روند با سرعت هر چه تمامتر ادامه دارد.

99.9 درصد از جمعیت شهری کردستان گزدارند

وی گازرسانی به شهر ها و روستاهای کردستان را یکی دیگر از اقدامات ویژه دولت در استان کردستان عنوان کرد و افزود: در حال حاضر 21 شهر و 404 روستای کردستان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند که این آمار 99/9 درصد از جمعیت شهری و 50 درصد از جمعیت روستایی را شامل می شود .

وی خدمتگزاری بی منت به مردم و شتاب در جهت توسعه استان کردستان را از اولویت های کاری و سیاست خود در استان اعلام کرد و بیان داشت: خوشبختانه با توجه ویژه دولت به کردستان کارهای بی نظیری در زمینه رشد و توسعه اقتصادی این استان در دستور کار قرار گرفته است .

بیکاری و عدم سرمایه گذاری از مهمترین مشکلات کردستان است

استاندار کردستان در ادامه سخنان خود به مسئله بیکاری و عدم سرمایه گذاری در این استان اشاره کرد و گفت: بیکاری و عدم سرمایه گذاری در کردستان یکی از مهمترین مشکلات این استان است که رفع این دو معضل اساسی نیازمند تلاش و توجه بیشتری است .

وی با اشاره به اینکه کردستان استانی با استعداد در زمینه های آب، صنعت و معدن و کشاورزی است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر طرح های صنعتی، کشاورزی و عمرانی زیادی برای رفع مشکل بیکاری در کردستان در دست اجراست که امیدواریم با بهره برداری از آنها بتوانیم بخشی از دغدغه های مردم این استان را پاسخ دهی.

شهبازی با بیان اینکه برای جذب سرمایه گذار در کردستان امکانات و تسهیلات ارزی و ریالی در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد، ادامه داد: انتظار می رود با کمک سرمایه گذاران بخش خصوصی در راستای شکوفایی اقتصادی کردستان گام های موثری بر می داریم .

وی درپایان با اعلام اینکه مدیران استان باید جوابگوی نیاز مردم استان باشند، گفت: مسئولان ادارات و ارگان های دولتی موظفند جلسات را به بعد از وقت اداری موکول کنند و در ساعات اداری تنها نیازهای ارباب رجوع و مراجعات مردمی را پاسخ دهند.