به گزارش خبرگزاری مهر در کرمان، ابوالقاسم سیف الهی در نخستین جلسه ستاد نوروزی شهرداری کرمان اظهارداشت: کرمان طی سالهای اخیر شاهد افزایش میزان مسافران نوروزی بوده است و برای رفاه حال این افراد تسهیلات ویژه ای در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: همزمان با سال جدید مناطق مختلف شهر کرمان با سفره های هفت سین تزئین می شود زمین اینکه گل آرایی و ساماندهی فضاهای سبز نیز در دستور کار قرار گرفته است.

شهردار کرمان ادامه داد: اجرای طرح 137 تنظیف معابر شهری و با نظارت بسیار دقیق در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به لزوم گل آرایی و ایجاد فضای سبز شهری توسط سازمان پارک ها و شهرداری های مناطق در خصوص توقف حفاری در سطح مناطق چهارگانه و تسطیح و روان سازی معابر نیز تاکید کرد.

وی همچنین به پروژه های عمرانی در دست اقدام شهرداری اشاره کرد و اظهار داشت: لازم است این پروژه ها تا پایان سال ساماندهی و جمع بندی شوند علاوه براینکه لکه گیری کلیه کوچه ها و معابر شهری نیز بایستی در دستور کار شهرداری های مناطق قرار گیرد.

سیف الهی ابراز امیدواری کرد که نصب پل های هوایی معابر سطح شهر نیز تا پایان سال به اتمام رسد تا در ایام نوروز مورد بهره برداری شهروندان قرار گیرد.

