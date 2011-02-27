به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر محمود احمدی‌نژاد در مکالمه تلفنی با هوگو چاوز همتای ونزوئلایی خود، مهم‌ترین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی را مورد اشاره قرار داده و گفت: دو کشور با تقویت هرچه بیشتر تعاملات و هماهنگی‌های خود و نیز مراقبت از توطئه‌های امپریالیسم باید تلاش کنند تا این تحولات به نفع ملت‌های منطقه رقم بخورد.

وی خاطرنشان کرد: ایران و ونزوئلا با دیدگاه مشترک و انسانی همواره در کنار هم ایستاده و از حقوق ملت‌ها دفاع خواهند کرد.

هوگو چاوز رئیس‌جمهور ونزوئلا نیز در این تماس تلفنی گفت: ایران و ونزوئلا در خصوص تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی از مواضع مشترکی برخوردار هستند و بی‌تردید افزایش رایزنی‌های دو کشور در این زمینه می‌تواند در مدیریت تحولات مؤثر باشد.

احمدی نژاد و هوگوچاوز همچنین بر افزایش همکاری های دوجانبه در همه زمینه ها تاکید کرده و آنرا به نفع منافع دو ملت دانستند.