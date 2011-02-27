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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۲۳

احمدی نژاد و چاوز تاکیدکردند:

لزوم هوشیاری و تقویت رایزنی‌ها در موضوعات منطقه ای و بین المللی

لزوم هوشیاری و تقویت رایزنی‌ها در موضوعات منطقه ای و بین المللی

رؤسای جمهور ایران و ونزوئلا در مکالمه تلفنی با اشاره به اشتراک مواضع دو کشور در مهم‌ترین موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی، بر لزوم هوشیاری و تقویت رایزنی‌ها تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر محمود احمدی‌نژاد در مکالمه تلفنی با هوگو چاوز همتای ونزوئلایی خود، مهم‌ترین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی را مورد اشاره قرار داده و گفت: دو کشور با تقویت هرچه بیشتر تعاملات و هماهنگی‌های خود و نیز مراقبت از توطئه‌های امپریالیسم باید تلاش کنند تا این تحولات به نفع ملت‌های منطقه رقم بخورد.

وی خاطرنشان کرد: ایران و ونزوئلا با دیدگاه مشترک و انسانی همواره در کنار هم ایستاده و از حقوق ملت‌ها دفاع خواهند کرد.

هوگو چاوز رئیس‌جمهور ونزوئلا نیز در این تماس تلفنی گفت: ایران و ونزوئلا در خصوص تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی از مواضع مشترکی برخوردار هستند و بی‌تردید افزایش رایزنی‌های دو کشور در این زمینه می‌تواند در مدیریت تحولات مؤثر باشد.

احمدی نژاد و هوگوچاوز همچنین بر افزایش همکاری های دوجانبه در همه زمینه ها تاکید کرده و آنرا به نفع منافع دو ملت دانستند.

کد مطلب 1262423

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