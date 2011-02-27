بزرگترین ظرفیت فرهنگی و مفاخر کشور در فارس است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، روح الله احمدزاده شامگاه شنبه در مراسم افتتاح اولین کتابخانه شبانه روزی رایگان کشور در شیراز گفت: فارس و شیراز استان و شهر فرهنگی کشور است و بسیاری از رویدادهای فرهنگی از این استان آغاز می شود.

وی ادامه داد: راه اندازی اولین کتابخانه مردمی در شیراز نشان از ظرفیت و پتانسیل فرهنگی در این شهر و استان است.

استاندار فارس با بیان اینکه کارهای فرهنگی استان را به نخبگان سپرده ایم، تاکید کرد: برنامه ما حمایت از حوزه فرهنگ است و کار سیاستگذاری این حوزه را به نخبگان سپرده ایم و به آنها اعتماد می کنیم که این طرح بزرگ نشان از همین اعتماد است.

احمدزاده تصریح کرد: ما به عنوان تدارکاتچی در حوزه فرهنگ حضور داریم ومبلغ 100 میلیون ریال را برای حمایت و ارائه آثار اندیشمندان و فرهیختگان فارس در این کتابخانه ها در نظر گرفته ایم.

وی تاکید کرد: نامگذاری این کتابخانه ها باید به اسم اندیشمندان و فرهیختگان فارس باشد.

عظمت این کار کمتر از یک هزار میلیارد تومان پروژه نیست

استاندار فارس در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به اهمیت این افتتاح گفت: طی دو هفته گذشته با حضور وزرای مختلف بالغ بر یک هزار میلیارد تومان پروژه را در این استان افتتاح کردیم ولی لذت این پروژه در دیگر پروژه ها نبود.

احمدزاده ادامه داد: این کار مبتنی بر سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی است و اصل این تئوری این است که روابط عمومی و روابط اعتماد آمیز تقویت شود و اینکه این رابطه به گونه ای باشد که ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی باز تولید شود.

وی با بیان اینکه احساس گسست میان نسل جوان امروز و مفاخر وجود دارد، تصریح کرد: در برخی مواقع احساس می کنیم گسستی میان نسلی که باید پا بر دوش مفاخر بگذارد و عبور کند وجود دارد که این اتفاق به دلیل آشنایی کمتر نسل امروز با فلسفه و شعر شرقی است در صورتیکه نسل امروز باید خود را درآئینه بزرگان ببیند.

استاندار فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به راه اندازی انجمن مفاخر در فارس گفت: انجمن مفاخر و چهره های ماندگار فارس در حال شکل گیری است، خانه ایرانیان به زودی افتتاح می شود و برای نخستین بار آرم و نشان چهره های ماندگار در فارس طراحی شده است.

احمدزاده با تاکید بر حمایت مسئولین مختلف استان از حوزه فرهنگ تصریح کرد: از اینکه مدیران برای راه اندازی این کتابخانه همکاری کردند جای تشکر دارد و اگر در این راه یک درصد از اعتبارات ارگانها به بخش فرهنگ اختصاص یابد بیش از این شاهد افزایش سهم استان در توسعه فرهنگ ملی و بین المللی خواهیم بود.

این کتابخانه شبانه روزی که در نزدیکی آرامگاه حافظ راه اندازی شده به صورت رایگان فعالیت دارد و هیچگونه قفل و نگهبانی ندارد و شهروندان می توانند در هر ساعت از شبانه روز به آن مراجعه کرده و کتاب خود را به رایگان امانت بگیرند.