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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۵۹

پرونده های قضایی خانواده کرمان 15 درصد افزایش یافت

پرونده های قضایی خانواده کرمان 15 درصد افزایش یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرمان از افزایش 15 درصدی پرونده های خانواده در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کرامت قلندری از افزایش پرونده های قضایی خانواده در کرمان طی سال جاری در مقایسه با سال گذشته در کرمان خبر داد و گفت: در سال جاری تاکنون پنج هزار و 370 مورد پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی با اشاره به افزایش 15 درصدی پرونده های خانواده تصریح کرد: فعالیت مراکز مشاوره در ارگانهای مختلف در راستای رفع مشکلات خانواده ها موثر بوده است اما در مجموع نرخ طلاق با شیب ملایم در کرمان طی سال جاری افزایش یافته است.

وی اعتیاد، مشکلات معیشتی اقتصادی و همچنین اعتیاد را از دلایل عمده طلاق بر شمرد و گفت: در این میان اعتیاد 40 درصد مواد طلاق را به خود اختصاص داده است.

وی یکی دیگر از دلایل مهم افزایش طلاق را نداشتن مهارتهای زندگی در بین زوجها دانست و گفت: در این میان افزایش نرخهای مهریه هیچ تاثیری در استحکام خانواده ندارد.

قلندری خواهان افزایش آموزشهای مهارتهای زندگی پیش از ازدواج شد و گفت: این آموزشها می تواند در تغییر نگرش زوجها نسبت به زندگی مشترک تاثیر گذار باشد.

کد مطلب 1262427

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