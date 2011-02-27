آموزش 6 هزار متخصص پیشگیری از اعتیاد در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمدنجار صبح یکشنبه در حاشیه اختتامیه سی‌امین کنگره علمی پیشگیری اولیه از اعتیاد گفت: پیشگیری اولیه از اعتیاد امروز یکی از اولویتها به شمار می‌رود زیرا دشمنان برای مقابله با ما به تهدیدات نرم روی آوردند.

وی ادامه داد: از سال 90 با ابلاغ رئیس جمهور در امر پیشگیری از اعتیاد اقدامات بسیار گسترده‌ای انجام خواهد شد.

وزیر کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اقدامات مقابله‌ای برای جلوگیری از فعالیت 16 هزار سایت مروج اعتیاد در کشور گفت: سایت پیشگیری نوین که امروز افتتاح شد به همین منظور فعالیتهایی را در پیش خواهد گرفت.

محمدنجار گفت: همچنین 6 هزار متخصص در سراسر کشور آموزش می‌بینند تا به آگاه سازی مردم به ویژه دانش‌آموزان در زمینه پیشگیری از اعتیاد بپردازند.