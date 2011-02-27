۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۴۲

با تصویب مجلس؛

قانون هدفمندی یارانه ها در بستر سیاست های اصل 44 قرار گرفت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و بقیه اجزای طرح تحول اقتصادی دولت باید در بستر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و در جهت افزایش رونق اقتصادی و جلوگیری از رکود اقتصادی و انحصار غیر ضروری انجام شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی و تصویب گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی تصویب کردند که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و بقیه اجزای طرح تحول اقتصادی دولت باید در بستر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و به عنوان الزامات اجرایی این سیاست ها در جهت افزایش رونق اقتصادی و جلوگیری از رکود اقتصادی و انحصاری غیر ضروری صورت گیرد.

همچنین مقرر شد میزان دخالت و نقش دولت در حیطه فعالیتهای بخش های غیر دولتی و خصوصی و تعاونی کاهش یافته و قوانین اصل 44 و برنامه پنجم رعایت شود.

نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند در مراحل بررسی و تصویب لایحه بودجه سال 90 و در سالهای آتی، پیش بینی درآمد ناشی از واگذاری ها اعم از فروش بنگاه ها و یا رد دیون باید به ترتیبی باشد که متناسب با ظرفیت اجرایی دستگاه ها و با توجه به عملکرد قبلی صورت گیرد و از درج ارقام درآمدی که امکان آماده سازی بنگاه ها و اصلاح ساختار آنها مد نظر قرار نگرفته، اجتناب شود.

نمایندگان مجلس همچنین مصوب کردند که مصارف ناشی از واگذاری ها باید بر اساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 29 قانون مربوطه و متناظر با تحقق درآمدهای پیش بینی شده منظور شود و رعایت این موضوع هم به نمایندگان مجلس و کمیسیون های تخصصی و تلفیق در ارائه پیشنهادها و هم به دستگاه های اجرایی دولت توصیه می شود.

