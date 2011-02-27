آغاز اجرای طرح نظارت بر تاسیسات گردشگری آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی ظهر شنبه در حاشیه بدرقه اکیپ های نظارتی این سازمان به خبرنگاران گفت: 60 بازرس سازمان میراث فرهنگی در قالب 30 اکیپ نظارتی از امروز تا 15فروردین سال آینده بر نحوه فعالیت و ارائه خدمات تاسیسات گردشگری آذربایجان شرقی نظارت خواهند داشت.

محمدی اظهار داشت: اکیپ های بازرسی و نظارت به صورت همزمان به مسیرهای گردشگری آذربایجان شرقی اعزام می شوند.

به گفته رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، 400 واحد ارائه کننده خدمات گردشگری اعم از سفره خانه های سنتی و رستوران های بین راهی در این استان فعالیت دارند.

محمدی ادامه داد: اکیپ های نظارتی سازمان در سرکشی واحدها و تاسیسات گردشگری استان و در صورت مشاهده تخلف ضمن احقاق حق گردشگران و مسافران در دو مرحله تذکر و اخطار به واحد متخلف اقدام خواهند کرد.

وی گفت: مسافران نیز در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به شماره تماس0411-58546040 اطلاع دهند.