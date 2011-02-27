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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۲۷

محمدی خبر داد:

آغاز اجرای طرح نظارت بر تاسیسات گردشگری آذربایجان شرقی

آغاز اجرای طرح نظارت بر تاسیسات گردشگری آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از آغاز طرح نظارت بر تاسیسات گردشگری در استان به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی ظهر شنبه در حاشیه بدرقه اکیپ های نظارتی این سازمان به خبرنگاران گفت: 60 بازرس سازمان میراث فرهنگی در قالب 30 اکیپ نظارتی از امروز تا 15فروردین سال آینده بر نحوه فعالیت و ارائه خدمات تاسیسات گردشگری آذربایجان شرقی نظارت خواهند داشت.

محمدی اظهار داشت: اکیپ های بازرسی و نظارت به صورت همزمان به مسیرهای گردشگری آذربایجان شرقی اعزام می شوند.

به گفته رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، 400 واحد ارائه کننده خدمات گردشگری اعم از سفره خانه های سنتی و رستوران های بین راهی در این استان فعالیت دارند.

محمدی ادامه داد: اکیپ های نظارتی سازمان در سرکشی واحدها و تاسیسات گردشگری استان و در صورت مشاهده تخلف ضمن احقاق حق گردشگران و مسافران در دو مرحله تذکر و اخطار به واحد متخلف اقدام خواهند کرد.

وی گفت: مسافران نیز در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به شماره تماس0411-58546040 اطلاع دهند. 

کد مطلب 1262435

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