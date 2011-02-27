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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۲۱

گیلان رتبه دوم کشوری در کاهش تلفات جاده ای را کسب کرد

گیلان رتبه دوم کشوری در کاهش تلفات جاده ای را کسب کرد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه گیلان گفت: گیلان در 9 ماهه سال جاری برابر آمار پزشکی قانونی، رتبه دوم کاهش تلفات ناشی از حوادث جاده ای را به خود اختصاص داده است.

سرهنگ غلامرضا سیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طبق بررسی های صورت گرفته از سوی پلیس راهور ناجا برابر آمار پزشکی قانونی کشور در 9 ماهه امسال تعداد متوفیان حوادث رانندگی استان در بخش برون شهری 30 نفر معادل 4.5 درصد کاهش داشته که از این نظر رتبه دوم کشور محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد: کاهش 4.5 درصدی تلفات جادهای استان درحالیست که طی سال جاری به واسطه افتتاح آزادراه قزوین - رشت و سهولت تردد، 23 درصد افزایش سفر به استان گیلان را نشان می دهد.
 
 رئیس پلیس راه گیلان ادامه داد: در کنار همت و کار شبانه روزی پرسنل پلیس راه مساعدت و همراهی استاندار گیلان، ریاست شورای هماهنگی ترافیک استان، فرمانده انتظامی استان و همچنین سایر مدیران ادارات دخیل در امر ترافیک و امداد و نجات جاده ای استان نیز در کسب این موفقیت و ارتقای بهبود امنیت ترافیکی جاده های استان نقش موثر و بسزایی داشته اند.
کد مطلب 1262437

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