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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۲۶

فیلمسازان جوان البرز در جشنواره تصویر سال رقابت می‌کنند

فیلمسازان جوان البرز در جشنواره تصویر سال رقابت می‌کنند

کرج - خبرگزاری مهر: سه فیلم کوتاه تولید شده در حوزه هنری استان البرز به بخش رقابتی جشنواره تصویر سال راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حوزه هنری استان البرز، فیلم‌های "بیدار"، "خط فاصله" و "شاخ گربه" در هشتمین جشنواره تصویر سال با دیگر آثار رسیده به رقابت خواهند پرداخت.

علی کوچکی، کارشناس هنرهای تصویری حوزه هنری استان البرز گفت: جشن تصویر سال که بزرگترین گردهم‌آیی هنرمندان تصویری ایران به‌شمار می‌رود، حرکتی مستقل است که امسال هشتمین دوره خود را طی می‌کند.

وی در ادامه افزود: با توجه به اهداف فرهنگی و هنری برگزاری این جشنواره و رقابت فیلمسازان جوان در کنار پیشکسوتان این رشته، زمینه رشد روزافزون هنرمندان را فراهم می‌آورد.

کارشناس هنرهای تصویری حوزه هنری استان البرز ادامه داد: سه فیلم کوتاه "بیدار" ساخته محمدعلی خبیر، "خط فاصله" به کارگردانی مصطفی انصافی و "شاخ گربه" کاری از جمشید عبداللهی از تولیدات حوزه هنری استان البرز، از بین 2500 اثر شرکت کننده در این جشنواره به بخش رقابتی راه یافتند.

کوچکی گفت: جشنواره تصویر سال از هفتم لغایت 20 اسفندماه در تالار بتهوون خانه هنرمندان برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 1262439

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