به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حوزه هنری استان البرز، فیلم‌های "بیدار"، "خط فاصله" و "شاخ گربه" در هشتمین جشنواره تصویر سال با دیگر آثار رسیده به رقابت خواهند پرداخت.

علی کوچکی، کارشناس هنرهای تصویری حوزه هنری استان البرز گفت: جشن تصویر سال که بزرگترین گردهم‌آیی هنرمندان تصویری ایران به‌شمار می‌رود، حرکتی مستقل است که امسال هشتمین دوره خود را طی می‌کند.

وی در ادامه افزود: با توجه به اهداف فرهنگی و هنری برگزاری این جشنواره و رقابت فیلمسازان جوان در کنار پیشکسوتان این رشته، زمینه رشد روزافزون هنرمندان را فراهم می‌آورد.

کارشناس هنرهای تصویری حوزه هنری استان البرز ادامه داد: سه فیلم کوتاه "بیدار" ساخته محمدعلی خبیر، "خط فاصله" به کارگردانی مصطفی انصافی و "شاخ گربه" کاری از جمشید عبداللهی از تولیدات حوزه هنری استان البرز، از بین 2500 اثر شرکت کننده در این جشنواره به بخش رقابتی راه یافتند.

کوچکی گفت: جشنواره تصویر سال از هفتم لغایت 20 اسفندماه در تالار بتهوون خانه هنرمندان برگزار می‌شود.

