پاپ استعفای رهبر کاتولیکهای لبنان را پذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کادرینال نصرالله صفیر به عنوان پاتریاک انطاکیه برای مسیحیان مارونی در سال 1986 منصوب شد.

این کاردینال 90 ساله علت استعفای خود را کهولت سن بیان کرده است.

وی اواخر سال 2010 استعفای خود را به کنگره کلیساهای شرقی در رم ارائه کرد اما به علت آن که شش اسقف مارونی درماه ژوئن پس از رسیدن به 75 سالگی استعفا کرده بودند استعفای وی پذیرفته نشد. پاپ بندیکت شانزدهم دیروز شنبه 26 فوریه با استعفای وی موافقت کرد.

رهبر کاتولیکها در پیامی اعلام کرده است که تصمیم این کاردینال تجلی تواضع بسیار وی بوده است.

مسیحیان حدود 40 درصد از جمعیت 4 میلیونی لبنان را تشکیل داده اند.

برخی سیاستمداران مسیحی نصرالله صفیر را برای دخالت بسیار در امور سیاسی و حمایت از ائتلاف سیاسی مورد حمایت غرب مورد انتقاد قرار داده اند.

