علم موزه داری باید در ایران متحول شود

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سابق موزه ملی ایران در همایش موزه و مردم که شب گذشته در شهر اهواز برگزار شده بود گفت: مهمترین سوال پیش رو امروز برای جامعه این است که چه نیازی به موزه داریم و اینکه با توجه به هزینه های سنگین تداوم موزه ها، آیا هیچ نهاد دیگری نمی تواند جای موزه را بگیرد؟

وی افزود: این موضوع که آیا ما باید به موزه ها برویم یا نه یک سوال اساسی است اما در بسیاری ازمجامع دیگر این ضرورت خیلی درک نمی شود.

وی ادامه داد: کشوری مانند آلمان که جمعیت آن به اندازه ایران است هشت هزار و 500 موزه دارد اما کل موزه های فعال ایران در حدود 350 موزه است در حالی که سازمانها حتی موسسات خصوصی نیز مانند سایپا یا وزارت خانه های دیگر و ... ضرورتی برای داشتن موزه نمی بینند.

کارگر با اشاره به این موضوع که باید دید نقش موزه در رشد و توسعه یک جامعه چقدر است بیان کرد: باید نیاز به موزه از منظرهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، علمی، هنری، مردم شناسی و بین المللی بررسی شود.

وی معتقد است که موزه نهاد اجتماعی و فرهنگی است که می تواند از یک منظر عامل توسعه و از منظر دیگر محصول توسعه باشد. از سوی دیگر هیچ سازمان، نهاد و مقوله دیگری مانند دانشگاهها و مدارس، رادیو، تلویزیون و ... و هیچ روشی قادر به پر کردن موزه نیست و نمی تواند ما را به داشتن موزه بی نیاز کند.

کارگر افزود: نقش آموزشی موزه به گونه ای است که همه افراد و آحاد یک جامعه با سنین مختلف و با برخورداری از دانش ها و تخصص ها می توانند با حضور در موزه به تمامی سوالاتشان پاسخ دهند.

وی گفت: مهمترین وجه این پاسخ دهی آن است که مخاطب در موزه خودش به سوالاتش پاسخ می دهد و به فرایند این علم و دانش می رسد. در واقع موزه مکانی است که زمینه را برای یافتن پاسخها فراهم می کند و مرزی برای دانش قائل نیست. به هر میزان سوال گسترده باشد موزه ها امکان دستیابی مخاطب به پرسشهایش را فراهم می کنند البته این درحالی است که موزه ها با کمک از آخرین روشها و آخرین دست یافته های تجربی انسان همراه باشند و از حالت شی محوری به انسان محوری و مخاطب محوری تبدیل شده باشند.

این کارشناس میراث فرهنگی توضیح داد: مخاطب محوری به این مفهوم است که همه استعداد و توانایی یک موزه در خدمت انسان قرار می گیرد تا انسان بتواند در موزه به کشف و شهود ، باور و استنباط و در نهایت به یقین برسد چرا که عدله های یک موزه مبتنی بر آثار تاریخی و حقیقی هستند نه قول و نظر.

کارگر گفت: قول و نظر همیشه با اشتباه همراه هستند ولی آثار، حقیقی ترین عدله اند که مبنا قرار می گیرند؛ بنابراین می توان گفت که این استنباط و کشف شهود به حقیقت نزدیک است و براین اساس است که نهادی قادر به جایگزینی موزه نیست.

وی تصریح کرد: لازم است موزه های کشور اعم از موزه های خصوصی دولتی و وابسته به نهادهای مختلف اندیشه کرده و به کمک تجارب جهانی و دستاوردهای علم موزه داری با کمک از متدهای نوین یک تحول اساسی در موزه ها ایجاد کنند و فاصله خود را با موزه های توسعه یافته کاهش دهند در این صورت موزه ها می توانند به انجام رسالت سنگین خود که بالا بردن سطح آگاهی های انسان است عمل کنند و به موفقیت برسند.

در این برنامه از مجموعه داران در شوشتر، پیشکسوتان و فعالان میراث فرهنگی مانند خانم قانم سواری، نژاد فتحی و رجبعلی بوستان بوستان، کتابدار نمونه و محمد نوروزی باوادی، پیشکسوت عرصه نمایش تقدیر شد.