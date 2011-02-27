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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۳۴

گذشت 7 هفته از تصویب نقشه علمی/ نقشه در انتظار امضای رئیس‌جمهور

گذشت 7 هفته از تصویب نقشه علمی/ نقشه در انتظار امضای رئیس‌جمهور

نقشه جامع علمی کشور که 7 هفته پیش توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است به گفته معاون نظارت و راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال حاضر برای امضاء در اختیار رئیس جمهور قرار دارد تا پس از امضای وی ابلاغ شود.

بابک نگاهداری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت ابلاغ نقشه جامع علمی کشور گفت: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی امور مربوط به نسخه نهایی شده نقشه جامع علمی کشور را انجام داده و به دفتر رئیس جمهور ارسال کرده است نقشه جامع علمی کشور در مرحله امضاء توسط رئیس رئیس است تا ابلاغ شود.

به گفته معاون نظارت و راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی، وقتی نقشه جامع علمی کشور به امضاء رئیس جمهور برسد به دستگاه‌هایی نظیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش و مجلس شورای اسلامی ابلاغ می‌شود. 

به گزارش مهر، نقشه جامع علمی کشور که از مدت‌ها پیش در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بحث و بررسی بود بالاخره در جلسه 14 دی ماه 89 شورای عالی انقلاب فرهنگی نهایی و به تصویب رسید تا جامعه علمی کشور مسیر و راه مشخصی برای دستیابی به اهداف نظام در حوزه علم و فناوری داشته باشند. 

مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از تصویب نقشه جامع علمی کشور درباره زمان ابلاغ و اجرای این نقشه جامع گفته بود: مراحل ابلاغ این نقشه به زودی طی خواهد شد.
 
مقام معظم رهبری 23 مرداد 85 در دیدار با روسای دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور بر لزوم ترسیم نقشه جامع علمی کشور و تهیه برنامه‌های عملیاتی زمان‌دار در راستای تحقق اهداف چشم‌انداز در خصوص علم و فناوری تاکید فرمودند و تدوین آن را از وظایف و مسئولیت‌های مراکز علمی و پژوهشی بیان کردند.
کد مطلب 1262445

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