بابک نگاهداری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت ابلاغ نقشه جامع علمی کشور گفت: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی امور مربوط به نسخه نهایی شده نقشه جامع علمی کشور را انجام داده و به دفتر رئیس جمهور ارسال کرده است نقشه جامع علمی کشور در مرحله امضاء توسط رئیس رئیس است تا ابلاغ شود.

به گفته معاون نظارت و راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی، وقتی نقشه جامع علمی کشور به امضاء رئیس جمهور برسد به دستگاه‌هایی نظیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش و مجلس شورای اسلامی ابلاغ می‌شود.

به گزارش مهر، نقشه جامع علمی کشور که از مدت‌ها پیش در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بحث و بررسی بود بالاخره در جلسه 14 دی ماه 89 شورای عالی انقلاب فرهنگی نهایی و به تصویب رسید تا جامعه علمی کشور مسیر و راه مشخصی برای دستیابی به اهداف نظام در حوزه علم و فناوری داشته باشند.

مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از تصویب نقشه جامع علمی کشور درباره زمان ابلاغ و اجرای این نقشه جامع گفته بود: مراحل ابلاغ این نقشه به زودی طی خواهد شد.