گزارش مهر از بودجه 90 آموزش عالی: حمایت ویژه از 15 دانشگاه برای صعود در رده بندی جهانی/ اعتبار وام شهریه

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس لایحه بودجه سال 90 پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیر نقدی ممنوع است به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود و مبالغی که به دانشگاههای دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی، موسسات آموزش عالی، فرهنگستانها و بنیاد ایران شناسی، طرحهای تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه و شهرک های علمی و صنعتی و فناوری و تحقیقاتی و بخش های دیگر که در قانون آمده که این موضوع راهگشای کمک به این بخش های مرتبط با علم و فناوری است.

افزایش دو درصدی بودجه پژوهشی دستگاهها

همچنین در لایحه بودجه آمده است: علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوست مربوطه منظور شده است اجازه داده می شود کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 50 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حداکثر تا دو درصد (2%) از اعتبارات خود (به استثنای فصول 1 و 6 بودجه هزینه ای و هزینه های مستقیم تولید شرکت های دولتی) را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری در قالب مبادله موافقتنامه متبادله هزینه کنند.

در بخش درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی برحسب قسمت، بخش، بند، اجزا در سال 1390 در آمدهایی از جمله درآمد حاصل از جذب و گزینش اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

درامد حاصل از خدمات آزمایشگاهی، درآمد حاصل از جرایم انصراف تحصیلی، مازاد درآمدهای اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مازاد درآمدهای اختصاصی دانشگاههای علوم پزشکی در بودجه درنظر گرفته شده است.

اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های فصل توسعه علوم و فناوری

اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های فصل توسعه علوم و فناوری در بودجه 90 به میزان 15,118,796 میلیون ریال دیده شده است.

ردیف نام دستگاه مبلغ بودجه به میلیون ریال 1 دفتر همکاریهای فناوری نهاد ریاست جمهوری 216,606 2 ستاد فناوری نانو تکنولوژی نهاد ریاست جمهوری 221,390 3 صندوق حمایت از محققان و پژوهشگران 102,306 4 پژوهشگاه هوا فضا سازمان فضایی ایران 1,098,707 5 بنیاد ملی نخبگان 182,926 6 معاونت علمی و فناوری رییس جمهور 1,819,639 7 انستیتو پاستور ایران 527,781

علاوه بر این مبالغ قابل توجهی نیز به فرهنگستان علوم ایران، فرهنگستان علوم پزشکی ایران و پارک فناوری پردیس اختصاص یافته است.

بودجه کلی که برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دیده است اعتباری معادل 12,082,314 میلیون ریال است. همچنین برای سال 90 دولت بودجه ای معادل 953,061 میلیون ریال برای صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم درنظر گرفته است.

بودجه دانشگاهها نیز رشد خوبی داشته و به طور نمونه دو دانشگاه مادر یعنی دانشگاه تهران بودجه ای معادل 2,167,060 میلیون ریال و دانشگاه علوم پزشکی تهران بودجه ای معادل 9,414,766 ریال برای سال 90 در لایحه برای آنها در نظر گرفته شده است. البته به نظر می رسد میزان بودجه دانشگاه علوم پزشکی تهران به دلیل گستردگی بخش خدمات بهداشت و درمان در شهر تهران و پاسخگویی این دانشگاه در این زمینه است.

بودجه آموزشی و پژوهشی وزارت بهداشت

بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای سال 90 اعتباری معادل 17,198,715 میلیون ریال است که این اعتبار در بخش فعالیتهای آموزشی و دانشجویی اعتباری معادل 688,966 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

همچنین بودجه وزارت بهداشت در حوزه فعالیتهای تحقیقات و فناوری معادل 637,148 میلیون ریال درنظر گرفته شده است. در لایحه بودجه سال 90 میزان مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها معادل 7,000,000 میلیون ریال دیده شده و برای تحقق اهداف قطب های علمی کشور نیز اعتباری 15,300 میلیون ریالی اختصاص یافته است.

در حوزه علوم پزشکی کمک به هزینه سرانه بیمارستانهای آموزشی اعتباری معادل 48,668 میلیون ریال دارد و صندوق رفاه دانشجویان علوم پزشکی نیز اعتباری بالغ بر 397.547 میلیون ریال دیده شده است.

برای جذب و گزینش اعضای هیئت علمی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعتباری معادل 30,000 میلیون ریال درنظر گرفته شده است.

اعلام اعتبار درنظرگرفته شده در بودجه 90 برای وام شهریه

همچنین اعتبار موضوع وجوه اداره شده برای اعطای وام قرض الحسنه با حداقل کارمزد و ارایه حمایتهای مالی به دانشجویان از طریق صندوق های رفاه وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، آموزشکده های تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی به نسبت تعداد دانشجویان و بازپرداخت پس از فراغت از تحصیل دانشجویان و مبلغ شهریه و بازپرداخت مبلغ شهریه اعتباری معادل 1,600,000 میلیون ریال است.

ردیف نام صندوق و اعتبار مربوطه میزان اعتبار به میلیون ریال 1 صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم 953,061 2 صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت 397.547 3 اعتبار وام شهریه 1,600,000

همچنین دولت در بخش کمکهای فنی و اعتباری و حمایتهای مالی از پروژه های فناوری نوین اعتباری معادل 130,800 میلیون ریال و برای حمایت مالی از مخترعان و نوآوران اعتباری معادل 100,000 میلیون ریال در بودجه 90 اختصاص داده است.

با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه دولت می تواند از 10 دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم و 5 دانشگاه برتر وابسته به وزارت بهداشت حمایت مالی ویژه داشته باشد تا این دانشگاهها به رتبه های برتر جهانی برسند. بر همین اساس اعتباری بالغ بر 300,000 میلیون ریال برای حمایت از 10 دانشگاه برتر وزارت علوم در نظر گرفته شده است.

همچنین اعتباری معادل 200,000 میلیون ریال برای ارتقاء کیفیت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مناطق کمتر توسعه یافته و غیر برخوردار وزارت علوم دیده شده است.

اختصاص بودجه به دانشگاههای برتر ایرانی در جهان اسلام

کمک و حمایت مالی دانشگاههای برتر ایران در جهان اسلام اعتباری معادل 100,000 میلیون ریال در لایحه بودجه 90 دارد و موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت و برنامه ریزی نیز برای تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت اعتباری معادل 100,000 میلیون ریال در بودجه به آن اختصاص یافته است.