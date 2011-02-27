۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۳۳

رقبای ایران در لیست جهانی ابررایانه‌ها / جای آمریکاییها را می‌گیریم

دو مرکز ابررایانه کشورمان هفته گذشته راه اندازی شدند تا مرکز ابر رایانه شیخ بهایی دانشگاه صنعتی اصفهان در رتبه 160 و مرکز ابررایانه امیرکبیر در رتبه 108 جهانی قرار گیرند. جایگاههایی که بر اساس آخرین رتبه بندیها در اختیار دو ابررایانه آمریکایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، با انتشار آخرین رتبه بندی ابر رایانهها، فهرست 500 ابر رایانه قوی دنیا منتشر شده است. این رتبه بندی به صورت سالانه و در دو ماه نوامبر و ژوئن منتشر می شود. بر اساس این رتبه بندی وضعیت 10 ابررایانه برتر جهان در نوامبر 2010 به شرح زیر است:

 
کشور سرعت نام رتبه
چین  2.57  پتافلاب  Tianhe-1A 1
 آمریکا 1.76  پتافلاب  XT5 Jaguar   2
 چین 1.27  پتافلاب   Nebulae 3
 ژاپن 1.19  پتافلاب   Tsubame 2.0 4
 آمریکا 1.05  پتافلاب   XE6 Hopper 5
 فرانسه  1.05  پتافلاب  Tera 100 6
 آمریکا 1.04  پتافلاب   Roadrunner 7
 آمریکا  0.83  پتافلاب  Kraken XT5 8
 آلمان  0.82  پتافلاب Jugene  9
 آمریکا 0.81  پتافلاب  Cielo  10
 
بررسی رتبه های 100 تا 110 قویترین ابررایانه های دنیا
بر اساس این فهرست، وضعیت ابر رایانه ها در رتبه های 100 تا 109 که در نوامبر سال 2010 منتشر شده است نشان می دهد ابر رایانه آمریکا با سرعت پردازش 6/7 گیگافلاپس رتبه 100 دنیا را به خود اختصاص داده و پس از آن ابر رایانه سوئد با 4/8 گیگافلاپس و ابر رایانه ژاپن با 6/9 به ترتیب در رتبه های 101 و 102 جهان قرار گرفته اند.
 
لیست ابر رایانه های دارای رتبه های 100 تا 109 دنیا به این شرح است:
 
رتبه سرعت نام کشور
100 7.6  گیگا فلاپ eServer pSeries آمریکا
101 8.4  گیگا فلاپ Cray XT6m سوئد
102 9.6 گیگافلاپس  Asterism ژاپن
103 11.2 گیگا فلاپس  Cluster Platform آمریکا
104 -  Power 575  آمریکا
105 18.8 گیگافلاپس  Power 575 آمریکا
106 2.8  گیگافلاپس eServer Blue Gene Solution  آمریکا
107  9.6  گیگافلاپس  Dell DCS Xanadu  آمریکا
108  9.332 گیگاافلاپس PowerEdge  آمریکا
109 11.2  پتافلاب  Poweredge Cluster, Xeon X5660 2.8Ghz  آمریکا
 
بررسی رتبه های 159 تا 168 قویترین ابررایانه های دنیا
در ادامه این گزارش به بررسی وضعیت ابر رایانه های دارای رتبه های 159 تا 168 جهان پرداخته می شود که به شرح زیر است:  
 
رتبه نام سرعت کشور
159 Intel Cluster, Xeon X5560 2.8 GHz 11.2 گیگافلاپس   آمریکا       
160 BladeCenter HS22 Cluster, Xeon QC X55xx 2.26 GHz 9.04 گیگافلاپس آمریکا
161 SOLAR 11.72 گیگافلاپس استرالیا
162 Schrdinger Cluster  11.2 گیگافلاپس سوئیس
163  Power 575, p6 4.7 GHz  18.8 گیگافلاپس کانادا
164 BladeCenter HS22 Cluster, WM Xeon 6-core 2.93Ghz 11.72 گیگافلاپس آمریکا
165 BladeCenter HS22 Cluster, WM Xeon 6-core 2.93Ghz 11.72 گیگافلاپس آمریکا
166 Cluster Platform 3000 BL460c G6, Xeon L5640 2.26 GHz 9.04 گیگافلاپس آلمان
167 SGI Altix XE 1300 Cluster Solutions, 2.66GHZ آمریکا
168 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 54xx 3.0GHz 12 گیگافلاپس  آمریکا
 
 
تلاش ایران برای وارد شدن به لیست برترین های دنیا

به گزارش مهر، با رونمایی دو ابر رایانه در دانشگاههای صنعتی اصفهان و امیرکبیر، ایران تلاش دارد تا در لیست 500 ابر رایانه برتر دنیا قرار گیرد.
 
قدرت محاسباتی ابر رایانه امیرکبیر با احتساب پردازشگر کمکی (GPU) برابر 163 ترافلاپس است و دارای 4 هزار و 600 هسته پردازشی است. حجم حافظه طراحی شده در این سیستم 9 ترابایت است. این ابررایانه قرار است در رتبه 108 قوی ترین ابر رایانه های دنیا قرار گیرد تا نام ایران را در زمره چند کشور قوی سازنده کامپیوترهای سریع در دنیا ثبت کند. 
 
علاوه بر این ابر رایانه شیخ بهایی دانشگاه صنعتی اصفهان نیز دارای توان پردازشی 66 ترافلاپس است و در رتبه بندیهای جهانی در رتبه 160 جهانی قرار می گیرد.

رتبه بندی جهانی قوی ترین ابر رایانه ها در ژوئن 2011 (خردادماه سال 1390) انجام می شود که به گفته مسئولان، ایران وارد این لیست خواهد شد.
