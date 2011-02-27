به گزارش خبرنگار مهر، با انتشار آخرین رتبه بندی ابر رایانهها، فهرست 500 ابر رایانه قوی دنیا منتشر شده است. این رتبه بندی به صورت سالانه و در دو ماه نوامبر و ژوئن منتشر می شود. بر اساس این رتبه بندی وضعیت 10 ابررایانه برتر جهان در نوامبر 2010 به شرح زیر است:
|کشور
|سرعت
|نام
|رتبه
|چین
|2.57 پتافلاب
|Tianhe-1A
|1
|آمریکا
|1.76 پتافلاب
|XT5 Jaguar
|2
|چین
|1.27 پتافلاب
|Nebulae
|3
|ژاپن
|1.19 پتافلاب
|Tsubame 2.0
|4
|آمریکا
|1.05 پتافلاب
|XE6 Hopper
|5
|فرانسه
|1.05 پتافلاب
|Tera 100
|6
|آمریکا
|1.04 پتافلاب
|Roadrunner
|7
|آمریکا
|0.83 پتافلاب
|Kraken XT5
|8
|آلمان
|0.82 پتافلاب
|Jugene
|9
|آمریکا
|0.81 پتافلاب
|Cielo
|10
بررسی رتبه های 100 تا 110 قویترین ابررایانه های دنیا
بر اساس این فهرست، وضعیت ابر رایانه ها در رتبه های 100 تا 109 که در نوامبر سال 2010 منتشر شده است نشان می دهد ابر رایانه آمریکا با سرعت پردازش 6/7 گیگافلاپس رتبه 100 دنیا را به خود اختصاص داده و پس از آن ابر رایانه سوئد با 4/8 گیگافلاپس و ابر رایانه ژاپن با 6/9 به ترتیب در رتبه های 101 و 102 جهان قرار گرفته اند.
لیست ابر رایانه های دارای رتبه های 100 تا 109 دنیا به این شرح است:
|رتبه
|سرعت
|نام
|کشور
|100
|7.6 گیگا فلاپ
|eServer pSeries
|آمریکا
|101
|8.4 گیگا فلاپ
|Cray XT6m
|سوئد
|102
|9.6 گیگافلاپس
|Asterism
|ژاپن
|103
|11.2 گیگا فلاپس
|Cluster Platform
|آمریکا
|104
|-
|Power 575
|آمریکا
|105
|18.8 گیگافلاپس
|Power 575
|آمریکا
|106
|2.8 گیگافلاپس
|eServer Blue Gene Solution
|آمریکا
|107
|9.6 گیگافلاپس
|Dell DCS Xanadu
|آمریکا
|108
|9.332 گیگاافلاپس
|PowerEdge
|آمریکا
|109
|11.2 پتافلاب
|Poweredge Cluster, Xeon X5660 2.8Ghz
|آمریکا
بررسی رتبه های 159 تا 168 قویترین ابررایانه های دنیا
در ادامه این گزارش به بررسی وضعیت ابر رایانه های دارای رتبه های 159 تا 168 جهان پرداخته می شود که به شرح زیر است:
|رتبه
|نام
|سرعت
|کشور
|159
|Intel Cluster, Xeon X5560 2.8 GHz
|11.2 گیگافلاپس
|آمریکا
|160
|BladeCenter HS22 Cluster, Xeon QC X55xx 2.26 GHz
|9.04 گیگافلاپس
|آمریکا
|161
|SOLAR
|11.72 گیگافلاپس
|استرالیا
|162
|Schrdinger Cluster
|11.2 گیگافلاپس
|سوئیس
|163
|Power 575, p6 4.7 GHz
|18.8 گیگافلاپس
|کانادا
|164
|BladeCenter HS22 Cluster, WM Xeon 6-core 2.93Ghz
|11.72 گیگافلاپس
|آمریکا
|165
|BladeCenter HS22 Cluster, WM Xeon 6-core 2.93Ghz
|11.72 گیگافلاپس
|آمریکا
|166
|Cluster Platform 3000 BL460c G6, Xeon L5640 2.26 GHz
|9.04 گیگافلاپس
|آلمان
|167
|SGI Altix XE 1300 Cluster Solutions, 2.66GHZ
|-
|آمریکا
|168
|Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 54xx 3.0GHz
|12 گیگافلاپس
|آمریکا
تلاش ایران برای وارد شدن به لیست برترین های دنیا
به گزارش مهر، با رونمایی دو ابر رایانه در دانشگاههای صنعتی اصفهان و امیرکبیر، ایران تلاش دارد تا در لیست 500 ابر رایانه برتر دنیا قرار گیرد.
قدرت محاسباتی ابر رایانه امیرکبیر با احتساب پردازشگر کمکی (GPU) برابر 163 ترافلاپس است و دارای 4 هزار و 600 هسته پردازشی است. حجم حافظه طراحی شده در این سیستم 9 ترابایت است. این ابررایانه قرار است در رتبه 108 قوی ترین ابر رایانه های دنیا قرار گیرد تا نام ایران را در زمره چند کشور قوی سازنده کامپیوترهای سریع در دنیا ثبت کند.
علاوه بر این ابر رایانه شیخ بهایی دانشگاه صنعتی اصفهان نیز دارای توان پردازشی 66 ترافلاپس است و در رتبه بندیهای جهانی در رتبه 160 جهانی قرار می گیرد.
رتبه بندی جهانی قوی ترین ابر رایانه ها در ژوئن 2011 (خردادماه سال 1390) انجام می شود که به گفته مسئولان، ایران وارد این لیست خواهد شد.
