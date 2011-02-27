به گزارش خبرنگار مهر، با انتشار آخرین رتبه بندی ابر رایانهها، فهرست 500 ابر رایانه قوی دنیا منتشر شده است. این رتبه بندی به صورت سالانه و در دو ماه نوامبر و ژوئن منتشر می شود. بر اساس این رتبه بندی وضعیت 10 ابررایانه برتر جهان در نوامبر 2010 به شرح زیر است:

کشور سرعت نام رتبه چین 2.57 پتافلاب Tianhe-1A 1 آمریکا 1.76 پتافلاب XT5 Jaguar 2 چین 1.27 پتافلاب Nebulae 3 ژاپن 1.19 پتافلاب Tsubame 2.0 4 آمریکا 1.05 پتافلاب XE6 Hopper 5 فرانسه 1.05 پتافلاب Tera 100 6 آمریکا 1.04 پتافلاب Roadrunner 7 آمریکا 0.83 پتافلاب Kraken XT5 8 آلمان 0.82 پتافلاب Jugene 9 آمریکا 0.81 پتافلاب Cielo 10

بررسی رتبه های 100 تا 110 قویترین ابررایانه های دنیا



بر اساس این فهرست، وضعیت ابر رایانه ها در رتبه های 100 تا 109 که در نوامبر سال 2010 منتشر شده است نشان می دهد ابر رایانه آمریکا با سرعت پردازش 6/7 گیگافلاپس رتبه 100 دنیا را به خود اختصاص داده و پس از آن ابر رایانه سوئد با 4/8 گیگافلاپس و ابر رایانه ژاپن با 6/9 به ترتیب در رتبه های 101 و 102 جهان قرار گرفته اند.



لیست ابر رایانه های دارای رتبه های 100 تا 109 دنیا به این شرح است:

رتبه سرعت نام کشور 100 7.6 گیگا فلاپ eServer pSeries آمریکا 101 8.4 گیگا فلاپ Cray XT6m سوئد 102 9.6 گیگافلاپس Asterism ژاپن 103 11.2 گیگا فلاپس Cluster Platform آمریکا 104 - Power 575 آمریکا 105 18.8 گیگافلاپس Power 575 آمریکا 106 2.8 گیگافلاپس eServer Blue Gene Solution آمریکا 107 9.6 گیگافلاپس Dell DCS Xanadu آمریکا 108 9.332 گیگاافلاپس PowerEdge آمریکا 109 11.2 پتافلاب Poweredge Cluster, Xeon X5660 2.8Ghz آمریکا