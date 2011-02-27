قدیمی در گفتگو با مهر خبر داد: آخرین روز فعالیت دانشگاهها در اسفند/ زمان آغاز تعطیلات نوروزی دانشجویان

سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه آخرین روز فعالیت دانشگاهها در اسفند ماه جاری چه روزی است گفت: فعالیت آموزشی دانشگاه‌ها تا آخرین روز رسمی که تقویم رسمی کشور مشخص کرده دایر است اما دانشگاه‌ها قطعا تا 25 اسفند ماه به فعالیت خود ادامه می دهند.

وی افزود: البته دانشگاه‌هایی که در روزهای پنجشنبه نیز کلاس تشکیل می‌دهند در 26 اسفند ماه نیز دایر هستند.