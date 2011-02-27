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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۴۴

قدیمی در گفتگو با مهر خبر داد: آخرین روز فعالیت دانشگاهها در اسفند/ زمان آغاز تعطیلات نوروزی دانشجویان

قدیمی در گفتگو با مهر خبر داد: آخرین روز فعالیت دانشگاهها در اسفند/ زمان آغاز تعطیلات نوروزی دانشجویان

مدیرکل امور آموزشی وزارت علوم زودترین زمان ممکن برای تعطیلی فعالیت‌های آموزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اسفند ماه 89 را اعلام کرد.

سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه آخرین روز فعالیت دانشگاهها در اسفند ماه جاری چه روزی است گفت: فعالیت آموزشی دانشگاه‌ها تا آخرین روز رسمی که تقویم رسمی کشور مشخص کرده دایر است اما دانشگاه‌ها قطعا تا 25 اسفند ماه به فعالیت خود ادامه می دهند.

وی افزود: البته دانشگاه‌هایی که در روزهای پنجشنبه نیز کلاس تشکیل می‌دهند در 26 اسفند ماه نیز دایر هستند.

مدیرکل امور آموزشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: این به آن معنا نیست که اگر دانشگاهی خواست در 28 اسفند ماه هم دایر باشد ایرادی داشته باشد 28 اسفند ماه هم اگر دانشجویی بخواهد به دانشگاه بیاید، دانشگاهها باید فعال باشند.
کد مطلب 1262452

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