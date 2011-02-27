قدیمی در گفتگو با مهر خبر داد: آخرین روز فعالیت دانشگاهها در اسفند/ زمان آغاز تعطیلات نوروزی دانشجویان

سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه آخرین روز فعالیت دانشگاهها در اسفند ماه جاری چه روزی است گفت: فعالیت آموزشی دانشگاهها تا آخرین روز رسمی که تقویم رسمی کشور مشخص کرده دایر است اما دانشگاهها قطعا تا 25 اسفند ماه به فعالیت خود ادامه می دهند.
وی افزود: البته دانشگاههایی که در روزهای پنجشنبه نیز کلاس تشکیل میدهند در 26 اسفند ماه نیز دایر هستند.
مدیرکل امور آموزشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: این به آن معنا نیست که اگر دانشگاهی خواست در 28 اسفند ماه هم دایر باشد ایرادی داشته باشد 28 اسفند ماه هم اگر دانشجویی بخواهد به دانشگاه بیاید، دانشگاهها باید فعال باشند.
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