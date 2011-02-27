تخفیف 70 درصدی تورهای البرزشناسی برای علاقمندان به سفر در کرج

حسن امیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج از برگزاری تورهای مفرح البرزشناسی همزمان با ایام نوروز در این استان خبر داد.



وی با اعلام این مطلب گفت: براساس تفاهمنامه امضا شده بین معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج و آژانس پرواز نقره ای زمینه آشنایی بیشتر شهروندان و سفرهای یک روزه شاد و مفرح به نقاط مختلف استان فراهم شده است.



وی ادامه داد: تلاش می شود تا با اجرای این تورها علاوه بر شهروندان هموطنان استان های همجوار نیز ضمن آشنایی با جاذبه های گردشگری از برنامه های ویژه فرهنگی در نظر گرفته شده نیز بهره مند شوند.



این مسئول با بیان اینکه پتانسیل های گردشگری البرز بستر مناسبی در جهت تقویت صنعت تورسیم و جذب گردشگر به این استان است بیان کرد:لازم است تا با فرهنگسازی زمینه جذب گردشگر همچنین جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و در نهایت چرخش اقتصادی در این خطه فراهم شود.

امیدیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری تورهای البرز شناسی از تخفیف 70 درصدی ویژه ایام نوروز خبر داد و گفت: برگزاری همایش کارگاهی آشنایی با جاذبه های گردشگری در 10 جلسه دو ساعته با بهره گیری از اساتید مجرب دانشگاهی و از طریق نمایش اسلایدی عکس و فیلم از جمله برنامه های ویژه در نظر گرفته شده در فصل بهار است.



معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج یادآور شد: شهروندان می توانند جهت ثبت نام به آژانس پرواز نقره ای به شماره 44496420 تماس حاصل کرده و یا به 23 مرکز اعم از فرهنگسرا و کتابخانه های زیر مجموعه شهرداری کرج مراجعه کنند.



وی خاطرنشان کرد: علاقه مندان می توانند تا تاریخ 18 اسفند ماه به مراکز ذکر شده مراجعه کنند.