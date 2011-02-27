کارخانه سیمان پیوند گلستان بهره برداری آزمایشی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این کارخانه با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون تن سیمان در مدت پنج سال ساخته شده است و صبح یکشنبه آزمایشی بهره برداری شد.

این کارخانه در زمینی به مساحت 35 هکتار در شهرستان گالیکش با 177 میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری رسیده که 42 درصد آن سرمایه گذاری خارجی بوده است.

با بهره برداری از این کارخانه برای 210 نفر به صورت مستقیم و هزار و 500 نفر به صورت غیرمستقیم شغل ایجاد شده است.

این کارخانه در مجاورت معادن سنگ آهک به ظرفیت 50 میلیون تن با فن آوری های روز ساخته شده است.

تولید روزانه این کارخانه 3500 تن در روز است و 58 درصد سهامدار آن ایرانی است.

روزانه پنج هزار تن سنگ آهن برای تولیدات این کارخانه نیاز است.

