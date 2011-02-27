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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۵۷

"سفر به قبله" چاپ چهارمی شد

"سفر به قبله" چاپ چهارمی شد

چاپ چهارم کتاب "سفر به قبله" نوشته هدایت الله بهبودی که گزارش این سفر معنوی به عنوان نحستین سفر حج بعد از کشتار ایرانیان در سال 1366 است توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب گزارش سفر هدایت الله بهبودی و چند تن از دوستانش به کعبه در سال 1370 است که با زبانی شیوا بیان شده است.

بهبودی در ابتدا با شرح بیان ناباوری خود را از تشرف به این سفر، گزارش روزانه سفر خود را جزء به جزء نقل می کند.
 
نویسنده در این کتاب دو نوع نگاه نگاه سیاسی و معنوی به مراسم حج دارد. نگاه سیاسی اشاره به برخورد سعودی ها با ایرانی ها و سیاست های آنها در کمرنگ جلوه دادن جنبه های مذهبی و در عوض رونق دادن بازاریابی محصولات اروپایی و امریکایی و چینی و... دارد.
 
نگاه مذهبی به توصیف لحظه های ناب عرفانی، رنگ باختن تعلقات دنیوی و برابری انسان ها اعم از فقیر و غنی و رئیس و مرئوس و زن و مرد، وعده ها و شروط با خدا، توصیف جزء به جزء لحظات احرام ، برائت از شیطان و وسوسه هایش اختصاص دارد که انسان را مشتاق سفر به آن دیار می کند.
 
بهبودی در مقدمه کتاب می‌نویسد:این نخستین مراسم حج پس از کشتار ایرانیان در مکه به سال 1366 بود و نیز نخستین نگاه من به این مراسم. و از آنجا که جمع این دو نخستین تازگی هایی در برداشت به شنیدن و دیدنش می ارزید.
 
چاپ چهارم کتاب "سفر به قبله" در 62 صفحه، قطع رقعی و در شمارگان 2 هزار و 500 نسخه  منتشر شده است.
کد مطلب 1262461

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