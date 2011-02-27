"آخرین بادافزار" بدترین فیلم سال شناخته شد

به گزارش مهر، به نقل از ورایتی در جریان سی و یکمین دوره جوایز تمشک طلایی که دیشب در لس آنجلس برگزار شد فیلم "آخرین بادافزار" برنده پنج جایزه شد. فیلم جدید شیامالان علاوه بر تمشک طلایی بدترین فیلم، چهار عنوان بدترین فیلم سه بعدی، بدترین کارگردانی، بدترین فیلمنامه و بدترین بازیگر نقش مکمل مرد (جکسن رتبون) را نیز به دست آورد.

فیلم سینمایی "آخرین بادافزار"



فیلم "جنسیت و شهر 2" دیگر فیلم ناموفق سال بود. این فیلم هم چهار عنوان تمشک طلایی را به دست آورد. بدترین بازیگر نقش اول زن (سارا جسیکا پارکر)، بدترین گروه بازیگران، بدترین زوج سینمایی و بدترین دنباله یک فیلم سهم این فیلم بود.



اشتن کاچر برای بازی در دو فیلم "قاتلان" و "روز ولنتاین" عنوان بدترین بازیگر نقش اول مرد را دریافت کرد. در حالی که جسیکا آلبا برای بازی در چهار فیلم "روز ولنتاین"، "ساطور"، "فوکرهای کوچک" و "قاتلی درون من" به عنوان بدترین بازیگر نقش مکمل زن شناخته شد.



برخلاف سال گذشته که ساندرا بولاک برای بازی در فیلم "همه چیز درباره استیو" بدترین بازیگر نقش اول زن شد و در مراسم حضور یافت، امسال هیچ یک از نامزدها و برندگان جایزه تمشک طلایی در مراسم حاضر نشدند.