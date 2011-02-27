فعالیت 16 هزار سایت ترویج اعتیاد در میان جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صرامی روز یکشنبه در اختتامیه سی‌امین کنگره علمی پیشگیری اولیه از اعتیاد گفت: دشمنان ما هر روز از طریق یک سیستم جدید برای ترویج مواد مخدر و جذب مشتری وارد می‌شوند تا از این طریق به اهداف خود دست یابند.

وی افزود: در عصر سلطه فرهنگی دشمنان با ایجاد این سیستم به نوآوری پرداخته تا افراد جدیدی را در هر سن، جنس و شرایط در جامعه جذب کنند.

مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: مهمترین هدف این سیستم فروپاشی باورهای جوامع و عزم آنان است تا از این طریق به اهداف خود دست یابند.

وی تصریح کرد: برای مقابله با تهدید نرم باید به بازبینی تلاشها، نقشه ‌برداری از راههای رفته، شناسایی راههای نرفته و آینده نگری پرداخت.

صرامی گفت: در گذشته اجرای برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد در برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه به دست فراموشی سپرده شده بود اما امیدواریم در آینده بتوان برنامه‌های مناسبی را در این زمینه اجرا کرد.

وی افزود: حدود 16 هزار سایت در زمینه ترویج مواد مخدر و اعتیاد در میان جوانان برای از بین بردن اندیشه‌های آنان کار می‌کنند. بر همین اساس باید در حوزه آی تی فعالتر وارد شد. امروز سایت پیشگیری نوین افتتاح می‌شود تا دسترسی مردم به خصوص جوانان به مقالات تحقیقات در زمینه مواد مخدر آسانتر باشد.