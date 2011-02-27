کلید اولیه سئوالات کنکور ارشد منتشر شد/ مهلت اعتراض تا 20 اسفند

به گزارش خبرنگار مهر، کلید اولیه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد سال 90 بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفته است و با توجه به اینکه کلید اولیه غیر قابل استناد است، پس از دریافت نظرات داوطلبان و صاحب­نظران کلید نهایی سئوالات تهیه و بر اساس آن کارنامه داوطلبان استخراج خواهد شد.

سازمان سنجش همچنین اعلام کرده است داوطلبان در صورت تمایل می­توانند تا تاریخ 20 اسفند 89 با مراجعه به سایت سازمان سنجش نسبت به تکمیل فرمی که برای دریافت نظرات آنها آماده شده، اقدام کنند.

نظرات داوطلبان فقط از طریق اینترنت دریافت خواهد شد و به موارد ارسالی از طریق دیگر رسیدگی نخواهد شد. با توجه به اینکه بعد از تاریخ 20 اسفند 89 نظرات جمع­آوری و کلید نهایی منتشر خواهد شد، هیچ تجدیدنظری پس از این تاریخ قابل بررسی نخواهد بود.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد امسال با حضور 871 هزار و 800 نفر داوطلب در 142 رشته برگزار شد. کارنامه اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال 90 جهت انتخاب رشته واجدین شرایط در اواخر اردیبهشت ماه سال 90 منتشر می شود و پس از آن نیز نتایج نهایی در شهریور ماه 90 اعلام می شود.