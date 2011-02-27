نمایش فیلم منوچهر طیاب در موزه هنرهای معاصر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم "نقاشی ایرانی 1 و 2 و 3" ساخته منوچهر طیاب، مستندساز ساعت 17 دوشنبه نهم اسفند در سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش درمی‌آید.

منوچهر طیاب بیش از 50 سال است که در عرصه سینمای مستند فعالیت دارد و در زمینه مستند هنری به طور جدی کار کرده است که از جمله آثار وی می‌توان مسجد جامع اصفهان،‌ ریتم، ‌سفال، سرامیک، معماری صفوی را نام برد. مستندهای طیاب بر پایه تحقیق و با شاخصه‌های واقعیت و خلاقیت ساخته شده است.

برنامه نمایش فیلم درباره هنرمندان و هنرهای تجسمی از برنامه‌های سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر است که تا پایان 12 اسفندماه در سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران ادامه دارد.