100 کشته و زخمی در الزاویه/ هشدار درباره بروز بحران انسانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، مردم لیبی در دومین هفته قیام خود علیه رژیم دیکتاتوری معمر القذافی شب گذشته نیز تظاهرات خونینی برپا کردند.

بنا بر اعلام شاهدان عینی، عوامل سفاک قذافی معترضین شهر الزاویه در لیبی را به توپ بستند و بدون هدف به سمت مردم شلیک می کردند.

این حملات منجر به کشته شدن دستکم 50 نفر و زخمی شدن 50 تن دیگر شد. مزدوران رژیم قذافی همچنین 30 نفر از معترضین را به مکان نامعلومی منتقل کردند.

شهر الزاویه در 50 کیلومتری غرب طرابلس هم اکنون تحت کنترل نیروهای مردمی است اما عوامل قذافی بر اطراف این شهر سیطره دارند.

از سوی دیگر سازمان ملل متحد نسبت به حضور عوامل بیگانه در لیبی برای سرکوب مردم و وقوع بحران انسانی در این کشور هشدار داد.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از رهبر قبیله مصراته اعلام کرد: ما سلاح های بسیاری نداریم و هرچند نیروهای طرفدار معمر القذافی از شهر عقب نشینی کرده اند اما حملات از طریق پایگاه هوایی صورت می گیرد و تاکنون 30 نفر از مبارزان ما در این حملات کشته شده اند.

وی افزود: قذافی به دنبال ایجاد اختلاف میان قبایل است اما ما خواهان سقوط رژیم دیکتاتوری قذافی هستیم.