172 هزار صندوق خیریه در گلستان توزیع شد

عباس حاجی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در 10 ماه سالجاری بیش از 15 میلیارد و 791 میلیون ریال از این صندوق ها جمع آوری شد.

وی اظهار داشت: همچنین در این مدت 18 میلیارد و 253 میلیون ریال به ایتام تحت پوشش کمک شده است.

وی تعداد ایتام دارای حامی استان را هشت هزار و 663 یتیم اعلام کرد.

حاجی اکبری خاطرنشان کرد: در جش عاطفه ها نیز یک میلیارد و 212 میلیون ریال از کمک های مردمی جمع آوری و بین نیازمندان توزیع شد.

مدیرکل کمیته امداد گلستان بیان داشت: مردم خیر و نیکوکار استان 32 میلیارد و 315 میلیون ریال زکات پرداخت کردند و 217 پروژه عمرانی در سالجاری با کمک مردم و توسط این نهاد اجرا شد.

وی خاطرنشان کرد: کل کمکهای مردمی در سالجاری به این نهاد حدود 74 میلیارد ریال بوده است.