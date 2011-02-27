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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۰۵

172 هزار صندوق خیریه در گلستان توزیع شد

172 هزار صندوق خیریه در گلستان توزیع شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد گلستان گفت: 172 هزار و 888 صندوق خیرات در استان توزیع شده است.

عباس حاجی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در 10 ماه سالجاری بیش از 15 میلیارد و 791 میلیون ریال از این صندوق ها جمع آوری شد.

وی اظهار داشت: همچنین در این مدت 18 میلیارد و 253 میلیون ریال به ایتام تحت پوشش کمک شده است.

وی تعداد ایتام دارای حامی استان را هشت هزار و 663 یتیم اعلام کرد.
 
حاجی اکبری خاطرنشان کرد: در جش عاطفه ها نیز  یک میلیارد و 212 میلیون ریال از کمک های مردمی جمع آوری و بین نیازمندان توزیع شد.
 
مدیرکل کمیته امداد گلستان بیان داشت: مردم خیر و نیکوکار استان 32 میلیارد و 315 میلیون ریال زکات پرداخت کردند و 217 پروژه عمرانی در سالجاری با کمک مردم و توسط این نهاد اجرا شد.
 
وی خاطرنشان کرد: کل کمکهای مردمی در سالجاری به این نهاد حدود 74 میلیارد ریال بوده است.
کد مطلب 1262476

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