به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حجت‌الاسلام محمد حسین فقیهی شنبه در نشستی با حضور آیت‌الله مهدوی، نماینده مجلس خبرگان رهبری در استان و امام جمعه موقت اصفهان، افزود: اصفهان در زمینه مبارزه با منکرات به ویژه بدحجابی و همچنین ترویج پوشش مناسب دانشجویان اقدامات خوبی انجام داده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: استان اصفهان در زمینه مبارزه با منکرات به ویژه بدحجابی و همچنین ترویج پوشش مناسب دانشجویان اقدامات خوبی انجام داده است.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان تاکید کرد: برای رسیدن به نقطه مطلوب نیاز به تلاش بیشتری از سوی مسئولان احساس می‌شود.

وی با اشاره به تغییر موضع برخی مسئولان در مورد برخی مسائل امر به معروف، اضافه کرد: دغدغه خاطر اعضای جلسه مبنی بر تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، مرکز را نیز تحت‌الشعاع قرار داد و برخی مسئولان که در این موضوع مواضع مخالف داشتند، تغییر موضع دادند.

حجت‌الاسلام فقیهی همچنین ضمن تقدیر از صحبت‌های مطرح شده مبنی بر تاکید بر اجرایی شدن تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌های استان اصفهان به عنوان مصوبه شورای انقلاب فرهنگی، پیشنهاد کرد تا نامه‌ای به منظور تقدیر از اخذ مواضع وزیر به وی ارسال شده و اقدامات دانشگاه‌های اصفهان را نیز جهت اطلاع و الگوگیری به وی رسانده شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری هم در این نشست از اهمیت دادن مسئولان به این امر تقدیر کرد و ارسال نامه تقدیر با امضای روسای دانشگاه‌ها اصفهان را مورد تاکید قرار داد.

آیت‌الله سید ابوالحسن مهدوی گفت: گاهی به منظور مقابله با منکری بزرگ باید جان را نیز فدا کرد تا مصالح اجتماعی احیا شود و نباید اشتباه فهمیدن شرایط امر به معروف مردم و مسئولان را از این واجب الهی باز دارد.

وی افزود: تاکنون جلسات متعددی با حضور روسای دانشگاه‌ها و معاونان فرهنگی و مسئولان نهاد رهبر معظم انقلاب در دانشگاه‌ها پیرامون ارائه راهکارهایی در زمینه برخورد با ناهنجاری بدحجابی و بد پوششی در ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر برگزار شده که نتایج خوب و مثبتی نیز به دنبال داشته است.