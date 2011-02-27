سازمان غذا و دارو تاسیس می شود

دکتر احمد شیبانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: چارت سازمانی ارتقای معاونت غذا و داور به سازمان غذا و دارو، تنظیم شده و اکنون مراحل نهایی آن طی می‌شود و قبل از پایان سال 89 نتیجه آن اعلام خواهد شد.

شیبانی اظهار داشت: ارتقای این معاونت به تاسیس سازمان غذا و دارو از سال گذشته مطرح بود اما با تاکید وزیر بهداشت در دولت دهم این کار دوباره شروع شد و خوشبختانه مراحل اولیه آن مورد تصویب قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به اهمیت بخش غذا و دارو و گستردگی آن و همچنین تجربه آن در کشورهای دیگر، بعد از تدوین و تصویب آن، طرح مذکور در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی کشور قرار خواهد گرفت.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت با اشاره به کسب تجربه موفق این طرح در بیش از 90 درصد کشورها، بخشی از مزایای سازمانی شدن این معاونت را ارتقا و تقویت اختیارات وظایف سازمانی و استقلال در نیروی انسانی و مسائل مالی عنوان کرد.

وی از تجهیز آزمایشگاه های کنترل مواد غذایی آرایشی و بهداشتی هرمزگان خبر داد و گفت: هرمزگان مبادی ورود و خروج 60 تا 70درصد کالاهای آرایشی و بهداشتی و مواد غذایی است بنا بر این تمام تلاش این وزارتخانه بر این است که این استان از نظر تجهیز آزمایشگاه ها به طور کامل مجهز باشد و همچنین نظارت خوبی بر روی واردات مواد غذایی، آرایشی بهداشتی و دارو انجام شود.

شیبانی بیان کرد: در راستای نظارت بر کیفیت مواد غذایی آرایشی وبهداشتی 100هزار قلم محصول غذایی بهداشتی آرایشی و دارو مجوز و پروانه ساخت در کشور دارند.

وی با اشاره به نظارت بر محصولات وارداتی و تولید مواد غذایی و دارو در کشور گفت : دارو و غذا در سبد خانوار قرار دارند و نظارت بر کیفیت آنها بسیار ضروری است.