زمان اعطای بن شب عید معلولان مشخص نیست

علی همت محمودنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس تصمیمات صورت گرفته قرار شده تا بن کارتهای ویژه شب عید معلولان تهیه شود اما هنوز به دست معلولان نرسیده است.

وی تاکید کرد: امیدواریم امسال سفره شب عید معلولان خالی از بن هایی که دولت برایشان تدارک دیده نباشد و تا قبل از پایان یافتن سال بن های ویژه به آنان تعلق گیرد تا معلولان نیز بتوانند اندکی از نیازهای خود را برطرف کنند.

به گفته رئیس جامعه معلولان ایران، فراگیری بن کارتها نسبت به بنهای قبلی بسیار کمتر است اما امیدواریم بن کارتها شامل معلولان پشت نوبتی و خانواده های آنان نیز شود چرا که معلولان می توانند با کمک آن بخشی از هزینه های ایاب و ذهاب، درمان و همچنین توانبخشی خود را تامین کنند.

محمود نژاد با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 3 میلیون معلول در کشور وجود دارد، افزود: پیش بینی می شود کمتر از 500 هزارمعلول از بن های ویژه عید برخوردار شوند.