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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۵۴

اهدای 79 نسخه خطی قرآن 114 ساله به کتابخانه مرکزی تبریز

اهدای 79 نسخه خطی قرآن 114 ساله به کتابخانه مرکزی تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس کتابخانه مرکزی تبریز گفت: 79 حزب نسخه خطی کلام ا... مجید وقفی 114 ساله، به کتابخانه مرکزی تبریز اهداء می شود.

سید کمال الدین سید مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: این نسخ خطی با استفتاء انجام شده از محضر مبارک مقام معظم رهبری و حضرت آیت ا... مکارم شیرازی و تائید ایشان انجام می شود.

وی تصریح کرد: این قرآن های خطی توسط آقای محمد تقی روضه خوان ولد مرحوم کربلائی خلیل ساکن محله تاج احمدی تبریز در مورخه 1318 هجری قمری یعنی بالغ بر 114 سال پیش کتابت و توسط شیخ محمد صحاف صحافی گردیده است.

بنای جدید کتابخنه مرکزی تبریز که پس از کتابخانه ملی تهران بزرگترین کتابخانه کشور است

مدنی اظهار داشت: این نسخ توسط حاج محمد باقر فرش فروش فرزند کربلائی حسن ممقانی به مسجد المهدی(عج) تبریز وقف شده که جهت حفاظت بیشتر از این نسخ ارزشمند و منحصر بفرد، پس از انجام استفتاء از محضر حضرات عظام آیت ا... سید علی خامنه ای و آیت ا... مکارم شیرازی طی مراسمی به کتابخانه مرکزی تبریز اهداء می گردد.

به گفته وی مراسم اهداء این قرآن های خطی روز چهارشنبه 11 اسفندماه 89 از ساعت 15.30 تا 17.30 در تالار مرحوم نخجوانی کتابخانه مرکزی تبریز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1262484

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