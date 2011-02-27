شهرداری تبریز 5000 میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر می کند

علیرضا نوین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استقبال بی‌سابقه شهروندان و اجرای سریع پروژه های بزرگ و عظیم عتیق و آیسان که از طریق فروش اوراق مشارکت در سال جاری به انجام رسید، افزود: شهرداری تبریز در سال آینده نیز اقدام به انتشار و فروش سری جدید اوراق مشارکت خود به میزان پنج هزار میلیارد ریال برای احیای بخش دیگری از بافت‌های فرسوده در 10 بلوک شهری خواهد کرد تا از این طریق نیز بتواند زمینه را برای احیای بافت‌های فرسوده شهری با مشارکت شهروندان و عموم مردم فراهم کند.

نوین در ادامه با ابراز رضایت از تجربه موفق فروش اوراق مشارکت در طرح های عتیق و آیسان خاطرنشان کرد: با استقبال و مشارکت گسترده مردم و عموم شهروندان تبریزی، پروژه عتیق با سرعت در حال اجراست و مراحل احداث این طرح عظیم پس از اتمام مراحل تملک، همزمان با دهه فجر امسال کلنگ‌زنی شد و طرح آیسان نیز به زودی اجرایی خواهد گردید.

شهردار تبریز با اشاره به جزئیات و شرایط فروش اوراق مشارکت پنج هزار میلیارد ریالی سال آینده گفت: اوراق مشارکت پنج هزار میلیارد ریالی شهرداری برای سال آینده پس از کسب مجوز از سوی بانک مرکزی از طریق بانک های عامل منتشر خواهد شد.

40 هزار میلیارد ریال برای عمران شهر تبریز هزینه شده است

شهردار تبریز همچنین گفت: طی پنج سال گذشته بالغ بر 40 هزار میلیارد ریال از سوی شهرداری تبریز برای عمران و آبادانی این شهر هزینه شده است.

علیرضا نوین با اشاره به حجم اعتبارات هزینه شده طی سال‌های اخیر برای عمران و آبادانی تبریز اظهار داشت: در کنار هزینه اعتبارات دولتی نیز ده‌ها هزار میلیارد ریال اعتبارات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وارد چرخه توسعه تبریز شده است .

وی افزود: طی پنج سال گذشته و با تلاش شهرداری و شورای شهر به اندازه 30 سال کار عمرانی و خدماتی در نقاط مختلف شهر تبریز انجام گرفته و توسعه امروز تبریز قابل مقایسه به گذشته نیست .

شهردار تبریز تصریح کرد: این حجم از کارهای انجام گرفته در بخش‌هایی چون توسعه فضای سبز، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی، مسیرگشایی، خدمات شهری و محلی، فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی، و بهداشت عمومی بیش از دیگر حوزه‌ها مشهود بوده و توانسته است شهر تبریز را در ردیف شهرهای موفق در حوزه مدیریت شهری قرار دهد .

نوین خدمات‌رسانی سریع، صحیح و اصولی مبتنی برخواست‌ها و نیازهای شهر و شهروندان را اصلی ترین رسالت مدیران و کارکنان شهرداری برشمرد و خاطرنشان کرد: شهرداری تبریز به عنوان خدماتی‌ترین دستگاه اجرایی باید با تنظیم برنامه‌ها، اهداف و سیاست‌های خود، پاسخگوی نیازها و مطالبات مردم باشد و در این راه با اولویت بندی ضرورت‌های خدماتی و عمرانی، در راستای رفع مشکلات شهر و شهروندان گام بردارد .