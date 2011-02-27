همجنس بازان وارد کاخ سفید شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساندی تلگراف، "باراک اوباما" دیروز "جرمی برنارد" را به عنوان مسئول امور اجتماعی خود و همسرش معرفی کرد.

مسئول امور اجتماعی کاخ سفید وظیفه هماهنگ کردن اموری چون شام های رسمی، میهمانهایی که در آن رئیس جمهور و همسر شرکت دارند، جشن های مربوط به روزهای تعطیل و رفتن به کنسرت را بر عهده دارد.

این برای اولین بار است که یک مرد و البته آن هم همجنس باز به این سمت منصوب می شود. پیش از این همواره یک زن به عنوان مسئول امور اجتماعی یا همان معاون امور اجتماعی رئیس جمهور انتخاب می شد.

برنارد از دوستان نزدیک اوباما بوده و در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری 2008 کمک زیادی را در تامین پول رقابت ها به اوباما کرد. وی مدتی را نیز به عنوان مشاور سفیر آمریکا در فرانسه، در پاریس حضور داشت.

برنارد از کارشناسان حوزه هنری آمریکا و از همجنس گرایان معروف ایالات متحده محسوب می شود. وی جایگزین "جولیانا اسموت" در پست مسئول امور اجتماعی رئیس جمهور شده است.