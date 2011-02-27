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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۳۹

بازدید قضات از زندانها در کاهش اطاله دادرسی موثر است

بازدید قضات از زندانها در کاهش اطاله دادرسی موثر است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: سرپرست زندان نظامیان کرمانشاه، بازدید قضات از زندان و رسیدگی به مشکلات قضایی مددجویان را در کاهش اطاله دادرسی موثر دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، کورش مصطفایی در جریان بازدید تعدادی از قضات از این زندان با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده و فراهم ساختن امکانات لازم برای حضور و بازدید قضات از زندان ها، کاهش اطاله دادرسی و همچنین کاهش آمار جمعیت کیفری را از مهمترین دستاوردهای این اقدام برشمرد.

وی افزود: حضور مقامات قضایی در سطح زندان ها مورد توجه مددجویان بوده و با اشتیاق خاصی از قضات استقبال کرده و به بیان مشکلات و مسایل خود می پردازند که این خود باعث کاهش استرس و فشارهای روانی آنان شده و ارتقای آرامش درون زندان ها را در پی دارد.

قضات ناظر بر زندان، ضمن بازدید از قسمت های مختلف زندان کرمانشاه به مسائل و مشکلات قضایی مددجویان رسیدگی کرد.

کد مطلب 1262490

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