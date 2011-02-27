به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفر محمد‌زاده هفتم اسفند در بازدید از چهارمین جشنواره مطبوعات منطقه‌ای خلیج فارس در اهواز تاکید کرد: با تکثر نشریات و ویژه‌نامه‌های رنگارنگ در مؤسسات غیر خصوصی که عرصه را بر بخش خصوصی تنگ می کند، موافق نیستیم و اعتقاد نداریم که برخی مؤسسات با افزون طلبی در انتشار نشریات، مخاطبان بخش خصوصی را از آنها بگیرند.

وی در این نمایشگاه که با حضور مطبوعات استانهای بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد برپا شده بود، در جمع اصحاب مطبوعات این استانها گفت: رونق مطبوعات محلی در گرو توسعه زیرساختهای فرهنگی است که یکی از مهمترین آنها چاپخانه نشریات است. برای راه اندازی و توسعه چاپخانه نشریات، باید به تعاونیهای چاپ بیندیشیم که این امر در وهله اول از سوی چاپخانه‌داران و سپس با همت مدیران مسئول نشریات قابل شکل‌گیری است.

محمدزاده همچنین با اشاره به ضرورت تعریف و طبقه‌بندی شغل خبرنگاری و سایر مشاغل مطبوعاتی تصریح کرد: حمایت از خبرنگار و حل مشکلات معیشتی این حرفه شریف، مستلزم تضمین استقلال و هویت خبرنگاران است و به همین دلیل باید شاخصه‌های شغل خبرنگاری تعریف و تراز این شغل ارتقاء یابد؛ به طوری که عنوان خبرنگار بر اساس تجارب، دانش و توانمندی حرفه‌ای به افراد اعطا شود.

معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد درباره خانه‌های مطبوعات و رویکرد آنها یادآور شد: خانه، همان طور که از نام آن بر می آید، باید محلی برای امنیت، آرامش و رشد مطبوعات باشد، بنابراین از چنین خانه‌ای که باری از دوش مطبوعات بردارد حمایت خواهیم کرد؛ در غیر این صورت با خانه مطبوعاتی که به اسم مطبوعات محل فعالیتهای حزبی و ایجاد شکاف و اختلاف بین اصحاب مطبوعات باشد مخالفیم.

محمدزاده با تأکید بر ضرورت پرداخت کف عادلانه یارانه به همه مطبوعات کشور افزود: یارانه مطبوعات باید بر مبنای شاخصهای کمی و کیفی معین محاسبه شود به طوری که 70 درصد آن به شاخصهای کمی و 30 درصد به ویژگیهای کیفی نشریات تعلق بگیرد و نتیجه آن در ارتقاء کیفیت و افزایش مطلوبیت صفحات نشریات دیده شود.

معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد افزایش رونق نمایشگاه مطبوعات کشور و همین طور نمایشگاه‌های استانی را در گرو تجدید ساختار و تنوع بخشی به آنها توصیف کرد و گفت: نمایشگاه ها باید محل عرضه و نمایش توانمندیهای واقعی روزنامه نگاری کشور، در قالبهای جذاب باشند به طوری که در غرفه‌های آن بتوان درونمایه اصلی نشریات را مشاهده کرد.

