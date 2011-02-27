  1. هنر
  2. سایر
۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۲۶

محمدزاده:

توسعه کیفی مطبوعات با تقویت بخش خصوصی محقق می‌شود

توسعه کیفی مطبوعات با تقویت بخش خصوصی محقق می‌شود

معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد با اشاره به ضرورت تقویت بخش خصوصی مطبوعات کشور گفت: توسعه کیفی مطبوعات کشور در گرو تقویت بخش خصوصی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفر محمد‌زاده هفتم اسفند در بازدید از چهارمین جشنواره مطبوعات منطقه‌ای خلیج فارس در اهواز تاکید کرد: با تکثر نشریات و ویژه‌نامه‌های رنگارنگ در مؤسسات  غیر خصوصی که عرصه را بر بخش خصوصی تنگ می کند، موافق نیستیم و اعتقاد نداریم که برخی مؤسسات با افزون طلبی در انتشار نشریات، مخاطبان بخش خصوصی را از آنها بگیرند.

وی در این نمایشگاه که با حضور مطبوعات استانهای بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد برپا شده بود، در جمع اصحاب مطبوعات این استانها گفت: رونق مطبوعات محلی در گرو توسعه زیرساختهای فرهنگی است که یکی از مهمترین آنها چاپخانه نشریات است. برای راه اندازی و توسعه چاپخانه نشریات، باید به تعاونیهای چاپ بیندیشیم که این امر در وهله اول از سوی چاپخانه‌داران و سپس با همت مدیران مسئول نشریات قابل شکل‌گیری است.

محمدزاده همچنین با اشاره به ضرورت تعریف و طبقه‌بندی شغل خبرنگاری و سایر مشاغل مطبوعاتی تصریح کرد: حمایت از خبرنگار و حل مشکلات معیشتی این حرفه شریف، مستلزم تضمین استقلال و هویت خبرنگاران است و به همین دلیل باید شاخصه‌های شغل خبرنگاری تعریف و تراز این شغل ارتقاء یابد؛ به طوری که عنوان خبرنگار بر اساس تجارب، دانش و توانمندی حرفه‌ای به افراد اعطا شود.

معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد درباره خانه‌های مطبوعات و رویکرد آنها یادآور شد: خانه، همان طور که از نام آن بر می آید، باید محلی برای امنیت، آرامش و رشد مطبوعات باشد، بنابراین از چنین خانه‌ای که باری از دوش مطبوعات بردارد حمایت خواهیم کرد؛ در غیر این صورت با خانه مطبوعاتی که به اسم مطبوعات محل فعالیتهای حزبی و ایجاد شکاف و اختلاف بین اصحاب مطبوعات باشد مخالفیم.

محمدزاده با تأکید بر ضرورت پرداخت کف عادلانه یارانه به همه مطبوعات کشور افزود: یارانه مطبوعات باید بر مبنای شاخصهای کمی و کیفی معین محاسبه شود به طوری که 70 درصد آن به شاخصهای کمی و 30 درصد به ویژگیهای کیفی نشریات تعلق بگیرد و نتیجه آن در ارتقاء کیفیت و افزایش مطلوبیت صفحات نشریات دیده شود.

معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد افزایش رونق نمایشگاه مطبوعات کشور و همین طور نمایشگاه‌های استانی را در گرو تجدید ساختار و تنوع بخشی به آنها توصیف کرد و گفت: نمایشگاه ها باید محل عرضه و نمایش توانمندیهای واقعی روزنامه نگاری کشور، در قالبهای جذاب باشند به طوری که در غرفه‌های آن بتوان درونمایه اصلی نشریات را مشاهده کرد.
      

کد مطلب 1262493

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها