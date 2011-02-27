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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۰۹

در صحن علنی مجلس؛

ابوترابی فرد درگذشت داماد امام(ره) را تسلیت گفت

ابوترابی فرد درگذشت داماد امام(ره) را تسلیت گفت

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از آغاز نطق های میان دستور نمایندگان، درگذشت داماد حضرت امام خمینی (ره) را تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس در ادامه جلسه امروز یکشنبه مجلس قبل از آغاز نطق های میان دستور نمایندگان اعلام کرد از طرف خودم و همکارانم ارتحال برادر مکرم و گرانقدر محمود بروجردی داماد بزرگوار بنیانگذار عظیم الاشان انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) را خدمت همسر مکرم ایشان سرکار خانم زهرا مصطفوی فرزند فاضل و هوشمند حضرت امام و آقازادگان معزز ایشان به ویژه جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ مسیح بروجردی و بیت شریف بنیانگذار عظیم الاشان جمهوری اسلامی ایران تسلیت عرض می نمایم.

وی ادامه داد: خداوند متعال سلامت نفس و مراتب فضل و ادب و ملازمت طولانی با نفس نفیس حضرت امام بزرگوار و افتخار فرزندی عالم فرهیخته حضرت حجت الاسلام حاج میرزا حسین بروجردی، افتخار خدمت به ملت بزرگوار ایران در سالهای سخت مبارزه و همراهی با پیشگامان نهضت عظیم اسلامی ملت عزیز ایران را به آن بزرگوار عنایت کرد. 

نماینده قزوین افزود: من و نمایندگان مجلس برای آن برادر گرانقدر از درگاه خداوند علو درجات را درخواست می نماییم و برای همسر مکرم ایشان و یکایک بازماندگان و فرزندان عزیز ایشان و بیت شریف حضرت امام از درگاه حضرت حق صبر جمیل مسئلت داریم.

کد مطلب 1262494

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